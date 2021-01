João Maurício Correia Passos Reprodução

Por O Dia

Publicado 12/01/2021 17:07 | Atualizado 12/01/2021 17:32

Rio - A Justiça do Rio decretou, nesta terça-feira, a prisão preventiva do capitão do Corpo de Bombeiros João Maurício Correia Passos. Durante a audiência de custódia, ele admitiu ser dependente químico e ter interesse em se tratar contra a adicção. O militar atropelou e matou o ciclista Cláudio Leite da Silva, 57 anos, no Recreio dos Bandeirantes , Zona Oeste.

Publicidade

Publicidade

Familiares se despedem de Cláudio Leite da Silva