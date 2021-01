Os dois voos estão previstos para as 18h15 desta segunda-feira e 3h40 da madrugada de terça-feira Reprodução internet - Reuters

Por Beatriz Perez

Publicado 18/01/2021 15:20 | Atualizado 18/01/2021 15:44

Rio - A empresa aérea Azul está com dois voos dedicados ao transporte das vacinas contra a covid-19 para o Rio de Janeiro. Segundo a empresa, o Ministério da Saúde quem solicitou o apoio da Azul para alguns fretamentos e para a utilização dos voos regulares para transportar a vacina a treze cidades brasileiras.

O Rio de Janeiro está incluído neste planejamento. Os dois voos estão previstos para as 18h15 desta segunda-feira e 3h40 da madrugada de terça-feira. Ambos decolarão de Guarulhos, na Grande São Paulo, com destino ao Aeroporto do Galeão, na Zona Norte do Rio.



Publicidade

O primeiro voo sai de Guarulhos às 18h15 e está previsto para pousar no Galeão às 19h30;

O segundo sai de Guarulhos às 3h40 e pousa no Galeão às 4h45, no dia 19.

Publicidade

A empresa aérea também realizará o fretamento para Cuiabá, Vitória, João Pessoa, Curitiba, Porto Alegre, Recife, Belo Horizonte, Salvador, São Luis, Aracajú, Natal e Maceió. Ao todo, a companhia irá transportar 2,7 milhões de doses a essas cidades.

Publicidade

Vacinação estava marcada para iniciar às 17h

A vacinação no Estado do Rio estava marcada para ser iniciada em um evento com o governador Cláudio Castro e com o prefeito Eduardo Paes no Cristo Redentor, ás 17h, horário em que começa a campanha em todo o país. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou no domingo (17) o uso emergencial das vacinas CoronaVac, produzidas no Instituto Butantan, em São Paulo, e Oxford/AstraZeneca, produzida pela Fiocruz, no Rio.



Segundo a Secretaria Estadual de Saúde do Rio, o município deve receber 231.840 doses da vacina CoronaVac.