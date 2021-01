Japeri recebeu 30 mil seringas e agulhas e traça plano de imunização de grupos prioritários Divulgação/Igor Lima

Por O Dia

Publicado 18/01/2021 16:12 | Atualizado 19/01/2021 11:58

Rio - O lote inicial de 487.520 doses da vacina contra a covid-19 está previsto para chegar, na noite desta segunda-feira, na cidade do Rio . Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o município do Rio receberá a maior quantidade, com 231.840 doses da vacina CoronaVac, com previsão de vacinação de 105.518 profissionais de saúde, 4.619 pessoas acima de 60 anos e 332 pessoas com deficiência institucionalizada. Ao chegarem, as doses serão distribuídas entre os 92 municípios do Estado. As cidades da Região Metropolitana, Região dos Lagos, Região Serrana e interior do Rio já estão se organizando para receber a remessa de vacinas.

Confira:

Arraial do Cabo



O secretário interino de Saúde de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, Felipe Simas, afirmou nesta segunda-feira (18), que a cidade aguarda o recebimento de cerca de 10 mil seringas, para serem utilizadas no Plano de Vacinação contra a Covid-19, no município. Felipe também afirmou que irá se reunir com o secretário de Estado de Saúde, para saber quantas doses da Coronavac, a cidade deve receber.



Ainda não há previsão de quando será iniciada a imunização na cidade, segundo a Prefeitura. "Após essa reunião, saberemos a quantidade de doses, como iremos atacar inicialmente na nossa cidade, o quantitativo... Até esse exato momento, estamos trabalhando, aguardando o Estado, para que possamos definir esse nosso Plano de Vacinação", afirmou Felipe.



Cabo Frio



A Secretaria de Saúde do município de Cabo Frio, na Região dos Lagos, inicia na próxima quarta-feira (20) a vacinação contra a covid-19. A cidade vai receber 2.533 doses da Coronavac nesta primeira remessa da Fase 1.

O público-alvo prioritário, segundo a Secretaria, é composto pelos trabalhadores da linha de frente da saúde (enfermeiros, técnicos de enfermagem e médicos), que somam 2.399 profissionais, além de 126 idosos residentes em instituição de longa permanência e nove pessoas com deficiência institucionalizadas.



Campos dos Goytacazes



Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, vai receber 11.330 doses da CoronaVac, vacina contra a covid-19. Idosos residentes e deficientes internados em institutos de longa permanência, além de servidores da Saúde que trabalham diretamente no combate à doença serão os primeiros grupos a serem vacinados na cidade.



Duque de Caxias

A Prefeitura de Duque de Caxias aguarda a chegada das primeiras doses da vacina contra a covid-19 para iniciar a imunização ainda nesta segunda-feira, ou nas primeiras horas desta terça-feira (19). De acordo com divulgação do Governo do Estado, a cidade da Baixada Fluminense deve receber 11.230 doses da CoronaVac. Neste primeiro momento, segundo a Secretaria municipal de Saúde, serão vacinados apenas profissionais de saúde que trabalham diretamente na linha de frente contra o coronavírus e idosos que vivem em instituições de longa permanência.

Itaboraí

A cidade de Itaboraí receberá 4.620 doses (divididas em dois ciclos de aplicação) da vacina contra covid-19 nessa primeira fase e a vacinação está prevista para começar na próxima quarta-feira (20). Assim como o Estado, a Secretaria Municipal de Saúde de Itaboraí vai seguir o Plano Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde. Os primeiros itaboraienses vacinados serão os trabalhadores da saúde da linha de frente, que compõem a rede de urgência e emergência, além de idosos das instituições de longa permanência.

Os idosos serão vacinados nas próprias instituições públicas pela equipe volante de imunização e os profissionais de saúde serão vacinados nos ambientes de trabalho. A Secretaria Municipal de Saúde esclarece ainda que criou o ‘Comitê Municipal de Acompanhamento de Vacinação’ composto por profissionais de saúde com experiência em imunização para acompanhar os efeitos e possíveis reações da vacina.

Itaperuna



A maior cidade do Noroeste Fluminense, Itaperuna, com mais de 100 mil habitantes deve receber 2.040 doses da vacina CoronaVac, da primeira fase da vacinação contra a covid-19, nesta terça-feira (19). De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a vacinação no município começará na próxima quarta-feira (20) e tem a meta de vacinar 969 pessoas, levando em consideração a perda operacional de 5% das vacinas. Cada pessoa receberá duas doses do imunizante, com intervalo de duas ou três semanas.



Essas doses serão destinadas ao primeiro grupo que contempla pessoas com 60 anos ou mais em instituições de longa permanência para o idoso e pessoas com deficiência institucionalizadas (internadas); 34% dos trabalhadores de Saúde do município também serão imunizados. Os grupos serão visitados por profissionais da saúde para a vacinação.



Itaguaí



O município de Itaguaí vai receber 2.870 doses da vacina CoronaVac, conforme anúncio do governo do estado do Rio de Janeiro. A chegada do carregamento com as 487.520 doses ao Rio está prevista para esta segunda (18). O governo estadual anunciou que, assim que receber as doses, inicia imediatamente o processo de envio para os 92 municípios.



Japeri

O município de Japeri, na Baixada Fluminense, foi um dos 30 do Estado do Rio a receber insumos para a vacinação contra a covid-19 no último fim de semana. A remessa, que contém 30 mil agulhas e seringas descartáveis de 3ml, foi entregue na sede da Secretaria Municipal de Saúde e inspecionada de perto pela Prefeita Dra. Fernanda Ontiveros e pelo secretário interino da Pasta, Francisco Nacelio.

De acordo com a Coordenadora de Vigilância Epidemiológica, Renata Lameira, a expectativa é de que as primeiras doses do imunizante cheguem a Japeri ainda esta semana. "O público-alvo já foi determinado pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria de Saúde do Estado, e neste primeiro momento, abrange profissionais de saúde e idosos acima de 75 anos. Estamos discutindo possíveis estratégias acerca da divisão deste grupo prioritário para então montar a logística de distribuição das doses em nossas unidades", explicou.

Macaé



Idosos residentes e deficientes internados em institutos de longa permanência, além de servidores da saúde que trabalham diretamente no combate à covid-19 serão os primeiros grupos a serem vacinados em Macaé, com as doses da primeira remessa da CoronaVac.



De acordo com o cronograma divulgado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, em Macaé, 120 doses serão ofertadas aos idosos, nove para deficientes, e outras 2.845 para trabalhadores da Saúde. A cidade receberá um total de 6.240 doses da vacina. No entanto, o município ainda não informou se as 2.973 doses restantes serão utilizadas na segunda fase da vacinação, que ocorre no intervalo de duas a três semanas após a primeira aplicação.

Nilópolis

A Prefeitura de Nilópolis está preparada para receber as 11.290 doses da vacina contra a covid-19, que serão distribuídas nesta primeira fase da vacinação, segundo determinação da Secretaria de Estado de Saúde. O secretário municipal de Saúde, Marco Aurelio Pereira, informou que, assim que as doses chegarem, 36 horas depois os 12 postos de saúde estarão preparados para iniciar a vacinação.

A Prefeitura seguirá o protocolo do Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde e atenderá, nesta primeira fase, idosos a partir dos 75 anos, profissionais da saúde e idosos que vivem em instituições de longa permanência (asilos). Devem chegar à cidade 53.600 seringas que serão usadas nessa fase da vacinação e também nas etapas posteriores.

Nova Friburgo

A Prefeitura de Nova Friburgo ainda não divulgou como será a vacinação na cidade após o anúncio do envio das doses da CoronaVac pelo Ministério da Saúde, com distribuição pelo Governo do Estado, entre esta segunda (18) e terça-feira (19) para os municípios. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, o levantamento preliminar definiu que Nova Friburgo receberá 4.030 doses da vacina, sendo o público-alvo estimado em 1.924 pessoas.

Nova Iguaçu

A Prefeitura de Nova Iguaçu aguarda o recebimento de 7.115 das 14.930 doses destinadas pelo Governo Estadual ao município para iniciar a primeira fase da campanha de vacinação contra a Covid-19. A estrutura da nossa rede de saúde já está preparada para realizar a imunização, inclusive com estoque de seringas e agulhas.

Nesta primeira etapa, serão vacinados profissionais da saúde que estão trabalhando na linha de frente da Covid em UTI e Unidades de Urgência e Emergência, pessoas com deficiência (a partir de 18 anos) residentes em Residências Inclusivas (institucionalizadas) e idosos residentes em instituições de longa permanência (institucionalizados), que pertencem aos grupos prioritários determinados pelo Ministério da Saúde. A vacinação começa assim que as doses chegarem ao município.

A imunização será realizada nos locais de trabalho dos profissionais da saúde, como o Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) e as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), e nos abrigos. Neste primeiro momento as doses não serão destinadas aos postos de saúde da cidade.

Porciúncula



A Secretaria Municipal de Saúde de Porciúncula, no Noroeste Fluminense, recebeu no domingo (17), a primeira etapa do plano emergencial de vacinação com o recebimento de agulhas e seringas descartáveis. O município deve receber 480 doses da vacina contra o novo coronavírus para a primeira fase da campanha. A escolta dos insumos foi feita por policiais do 29º BPM (Itaperuna).



Porto Real



A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Real informou que a campanha de vacinação contra a Covid-19 começa na quarta-feira (20) na cidade. O município receberá 570 doses da Coronavac para vacinar 285 pessoas em duas etapas. A previsão é que as doses cheguem nesta terça-feira (19) conforme cronograma do Governo do Estado do Rio de Janeiro.



Porto Real seguirá o Plano Nacional de Imunização, com previsão de iniciar a campanha na quarta-feira, às 10h, no Hospital Municipal São Francisco de Assis.



Queimados

As ações de imunização do município de Queimados contra a covid-19 ocorrerão de acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde. Será realizada a vacinação do público alvo, de acordo com a fase 1 do Informe Técnico. A vacinação em Queimados está programada para começar nesta quarta-feira (20), já que a previsão de entrega dos imunobiológicos pelo Estado é terça-feira (19). Já no primeiro dia, a expectativa é vacinar cerca de 600 pessoas considerando o público alvo. No total, cerca de 2.660 doses da vacina serão aplicadas, em duas doses. Neste primeiro momento, o município disponibilizará três postos fixos de vacinação, além de um móvel, que ajudará a evitar aglomerações.



A primeira fase da vacinação está programada para acontecer do dia 20 de janeiro até 20 de fevereiro; a segunda, do dia 20 de fevereiro até o dia 10 de abril, conforme determinação do Estado; já a quarta e quinta fase da vacinação, se dará de acordo com o Plano Nacional de Vacinação (PVN). As pessoas que se enquadram nessas fases, são as mesmas estabelecidas conforme o cronograma do Ministério da Saúde.

Quissamã



Quissamã, no Norte Fluminense, receberá 720 doses da CoronaVac, vacina contra o coronavírus produzida em parceria entre o Instituto Butantan e a chinesa Sinovac. Segundo o município, ao todo, nesta primeira etapa, serão vacinadas 360 pessoas. A imunização está prevista para quarta-feira (20), e o município deverá receber as doses até esta terça-feira (19).



A prefeitura informou que, na primeira remessa, serão vacinados os profissionais da Saúde. Esse grupo vai receber duas doses, com intervalo de duas ou três semanas. De acordo com o Instituto Butantan, o tempo entre uma dose e outra deve ser entre 14 e 28 dias. A vacinação será realizada no Centro de Triagem Respiratória (CTR) e no Hospital Municipal Mariana Maria de Jesus, este segundo onde as vacinas ficarão estocadas.



Rio de Janeiro

cidade do Rio começou a vacinação assim que as doses chegaram ao Estado . De acordo com o número de doses disponíveis da CoronaVac no Brasil neste momento e os planos de distribuição do Ministério da Saúde, caberá ao município, inicialmente, 231 mil doses da vacina, sendo que 110 mil serão entregues numa primeira remessa. Devido a esse número restrito inicialmente, a SMS decidiu priorizar os profissionais da linha de frente, que somam 102 mil pessoas, e pessoas acima de 60 anos que vivem em abrigos, representando outros 8 mil cidadãos e que serão vacinados nos próprios abrigos e asilos onde vivem.

Na quarta-feira (20), apesar de ser feriado do padroeiro da cidade, São Sebastião, as equipes das unidades de Atenção Primária (clínicas da família e centros municipais de saúde) estarão trabalhando para levar a vacina às instituições de longa permanência cadastradas, entre eles Abrigo Cristo Redentor, Vovó House Hotel Geriátrico, Casa Geriátrica São Mateus, URS Dina Sfat, Abrigo Doce Morada Santa Cruz, entre outros.

São Gonçalo

A Secretaria Municipal de Saúde de São Gonçalo começa a vacinar todos os profissionais de saúde da ativa, moradores de residências terapêuticas, idosos que estão em instituições de longa permanência (ILPI) a partir de quarta-feira (20), às 10h, contra a covid-19. A cidade vai receber, nesta primeira etapa, 13.149 doses da vacina da Coronavac. Não haverá, no entanto, imunização em postos de saúde. Idosos com mais de 75 anos serão vacinados em uma outra etapa. Todos os profissionais serão vacinados nas unidades em que trabalham.

Todos receberão a segunda dose após duas semanas da primeira, conforme tratado com a Secretaria de Estado de Saúde. Portanto, as demais vacinas só serão entregues após a aplicação da primeira dose. Todas as decisões que estão sendo tomadas são baseadas no informe técnico do Ministério da Saúde.

No último sábado (16), a secretaria recebeu 312 mil seringas com agulhas da Secretaria de Estado de Saúde. A vacina contra a covid-19 é contraindicada para menores de 18 anos, gestantes, pessoas que já apresentaram reação anafilática confirmada a qualquer componente da vacina e aquelas que estão com sintomas da doença.

São João de Meriti

São João de Meriti recebe, nesta terça-feira (19), 14.870 doses da vacina CoronaVac para imunização prioritária dos profissionais de Saúde do município, destes, 7.088 (metade) são destinados para a primeira dose da vacinação, o restante será para a segunda dose, 21 dias depois.

Segundo a cidade, além destes, também serão imunizadas pessoas a partir de 60 anos (acamadas ou em asilos), pessoas com deficiências (acamadas) e povos indígenas. A Prefeitura de Meriti informa que a vacinação terá seu início amanhã (19), às 17h.

Silva Jardim



A cidade de Silva Jardim, no interior do Rio, espera receber 480 doses da vacina CoronaVac até a próxima quarta-feira (20). De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, 487.520 doses do imunizante chegaram ao estado já nesta segunda-feira (18). O governo estadual comunicou, ainda, que recebendo as doses inicia imediatamente o processo de envio para os 92 municípios.



Teresópolis



A Prefeitura de Teresópolis receberá, até esta terça (19/01), 4.700 doses da vacina contra a Covid-19 para imunização dos profissionais de saúde que atuam na linha de frente no combate à pandemia no município e idosos moradores de instituições de longa permanência.



De acordo com os dados preliminares do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, no município foi estimado um público-alvo inicial de 116 pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas; 8 pessoas com deficiência institucionalizadas; e 2.118 profissionais de Saúde, que correspondem a 34% do total de trabalhadores. O total de pessoas que receberão a vacina em Teresópolis é de 2.243, sendo feito um ajuste do quantitativo distribuído por serem necessárias duas doses do imunizante.



Vassouras



Segundo a prefeitura, as 1.170 doses com entrega prevista para hoje (18) serão utilizadas na vacinação de mais de 550 profissionais de saúde nesta etapa inicial. A primeira pessoa a receber a vacina em Vassouras será Luiz Henrique Guerra, de 63 anos, que trabalha no setor de imunização da cidade há quase quatro décadas.



Volta Redonda



A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda tem a previsão de receber 1.863 doses da vacina contra a covid-19, nesta terça-feira, dia 19. Desta maneira, segundo o planejamento da prefeitura, a vacinação terá início nesta quarta-feira, dia 20, às 9 horas.



Seguindo as determinações do plano nacional e estadual de vacinação, o público-alvo nesta primeira etapa será formado por: 165 pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas (que vivem em asiloso); 12 pessoas com deficiência institucionalizadas (que vivem nas residências terapêuticas); e 1.686 profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate ao novo coronavírus.