Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo Luciano Belford / Arquivo

Por O Dia

Publicado 25/01/2021 06:41 | Atualizado 25/01/2021 07:34

Rio - A Polícia Civil investiga um ataque a tiros, neste domingo (24), que deixou pelo menos três pessoas baleadas em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Segundo testemunhas, as vítimas estão internadas no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), uma delas em estado grave depois de ter sido atingida na cabeça.

O ataque ocorreu no início da noite no bairro Rocha, na localidade conhecida como Campo do Beco. Segundo testemunhas, homens encapuzados passaram em um carro e efetuaram vários disparos na direção das pessoas. Não há informações de quem era o alvo do ataque.

Publicidade

Os baleados são: uma mulher de 18 anos e dois homens de 27 e 29 anos. As vítimas foram socorridas pelos moradores.

A Polícia Militar disse que o 7º BPM (São Gonçalo) foi acionado para uma ocorrência na região, mas não entrou em detalhes. Segundo informações iniciais, o caso foi registrado na 74ª DP (Alcântara).