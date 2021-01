Traficantes estariam trocando tiros com rivais no Complexo da Maré Foto: Reprodução / Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 26/01/2021 10:46

Rio - A semana já começou marcada por tiroteios em diversas localidade do Rio. Segundo moradores da Praça Seca, na Zona Oeste; da comunidade Nova Holanda, no Complexo da Maré; e do Morro dos Macacos, na Zona Norte, foram registrados disparos de armas de fogos e violências nessas regiões.

Conhecido pelo apelido de Podcast, Cristiano Briggs, segundo os agentes, postava fotos nas redes sociais com armamentos de guerra. Ele morreu ao ser levado para o Hospital Federal do Andaraí.

Em nota, a PM disse que uma equipe da UPP Morro dos Macacos foi atacada por bandidos. Houve o confronto e um criminoso foi baleado. Com ele os PMs apreenderam uma pistola e drogas.

Já na Praça Seca, policiais militares do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) realizam operação nas comunidades Bateau Mouche e Caixa D'água, nesta terça-feira. Até o momento, não há registro de prisão ou apreensão.