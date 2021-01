Ato de servidores terceirizados na porta da Prefeitura. Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Publicado 28/01/2021 13:11

Rio - Funcionários terceirizados da rede municipal se reuniram em um ato, na manhã desta quinta-feira, na sede da prefeitura do Rio, no Centro do Rio para reivindicar os salários atrasados. Os porteiros de escolas, controladores de acesso relatam que estão há dois meses sem receber e o 13º salário também não foi debitado.

A professora e diretora do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro, Barbara Sinedino, informou que os funcionários estão sem receber desde o ano passado, e com o anúncio da retomada das aulas presenciais, a situação ficou ainda "mais difícil". Barbara ainda ressaltou que na semana que vem, os profissionais irão para o terceiro mês sem salário.

"A gente está nessa situação, do ano passado isso já veio se arrastando, mas agora está muito difícil, especialmente com o anuncio de retomada das aulas, isso significa a retomada do trabalho. O pessoal vai ficar na linha de frente, se expondo, aferindo temperatura, distribuindo álcool, conferindo se tem máscara, é justamente o pessoal que está sem salário, e pior, sem nenhuma garantia de que vai manter esse contrato", relatou Barbara.

Na manhã desta quinta-feira, os profissionais irão conversar com a Subsecretaria Municipal de Educação. "A gente está aqui aguardando e vamos ser atendidos pela Subsecretaria Municipal de Educação, mas nos receber, não significa atender a demanda. Nós vamos ouvir o que eles têm a dizer".

Procurada pelo DIA, a Secretaria Municipal de Educação informou que não houve nenhuma manifestação na sede da prefeitura. Questionada sobre a reunião com os funcionários, a pasta ainda não se manifestou.

Volta às aulas

Na quarta-feira (28), a Secretaria Municipal de Educação confirmou o retorno das aulas remotas no dia 8 de fevereiro. Já a presencial, seguirá o cronograma que tem datas escalonadas . O retorno é facultativo para os alunos - se o responsável não se sentir à vontade para enviar o filho, poderá explicar à direção. As aulas presenciais terão turnos reduzidos de três horas.

Confira o calendário previsto pela Prefeitura:

- para o dia 24 de fevereiro, pré-escola, e 1º e 2º ano do Ensino Fundamental;

- duas semanas depois (10/3): creche, e alunos do 3º, 4º, 5º e 6º ano do Ensino Fundamental; além do 9º ano.

- duas semanas depois (24/3): creche, e alunos do 6º, 7º e 8º ano do Ensino Fundamental; além de alunos da Educação de Jovens e Adultos e das Classes Especiais (PCDs).

A lotação das salas e das escolas irá depender do nível de risco de contágio da Covid-19. A secretaria de Educação seguirá os parâmetros dados pela Secretaria de Saúde, que avalia os bairros da cidade em risco moderado, alto, e muito alto. Atualmente, 100% das regiões do Rio estão em nível alto.

Em regiões administrativas de risco moderado, capacidade da escola será de 75% de alunos; em risco alto, 50%; em risco muito alto, até 30% da capacidade.