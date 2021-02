Por Thuany Dossares

Publicado 06/02/2021 12:49 | Atualizado 06/02/2021 13:15

Rio de Janeiro 05/02/2021 - O vocalista do grupo Molejo Anderson Leonardo presta depoimento na 33 DP em Realengo. Foto: Luciano Belford/Agencia O Dia Luciano Belford/Agencia O Dia

Rio - O delegado Reginaldo Guilherme, responsável por investigar a acusação de estupro de Mc Maylon contra o cantor Anderson Leonardo, disse que pode chamar os dois envolvidos no caso para depor juntos na 33ª DP (Realengo) e confrontar as histórias sobre o suposto crime."Se necessário for, nós vamos chamar os dois para fazer uma acareação", declarou o titular da distrital.Na tarde de ontem, o vocalista do grupo Molejo prestou depoimento na delegacia durante quatro horas. Anderson confirmou aos policiais que fez sexo com Maycon Douglas Nascimento Adão, o Mc Maylon, mas negou que a relação tenha sido forçada.Para o delegado, as declarações do pagodeiro foram bastante esclarecedoras. "O depoimento do Maylon havia sido muito firme, muito contundente, e se confirmou em parte. Ele disse que foi ao motel e foram ao motel, disse que houve o ato, a conjunção carnal, e houve. Agora vamos levar em conta o depoimento do Anderson e apurar", falou Reginaldo Guilherme.Durante seu depoimento, Anderson Leonardo declarou que após ter se encontrado com Mc Maylon no motel, na Estrada do Catonho, em Sulacap, no dia 11 de dezembro, o funkeiro continuou frequentando seus shows. O cantor também afirma que foi chantageado pelo jovem e sua mãe.