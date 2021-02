Por Larissa Soares*

Publicado 25/02/2021 07:00

'Mesmo diante a pandemia, consegui construir o meu sonho". Esse é o relato da empreendedora, maquiadora e cabeleireira Priscilla Pereira, 32 anos, que, mesmo em tempos difíceis, teve o sucesso de construir seu império no centro de Queimados, na Baixada Fluminense. Atualmente, o espaço recém-inaugurado conta com uma larga demanda de procedimentos estéticos e um atendimento diferenciado em conforto e acolhimento.

O Beauty Studio Priscilla Pereira é um exemplo de superação. Inaugurado no dia 15 de janeiro, o salão recebe diversos públicos, promete um atendimento diferenciado e é reconhecido pela qualidade dos serviços e carinho dedicado aos clientes. No espaço, Priscilla serve até café da manhã e conta com três funcionárias para tocar seu negócio.

Em entrevista, ela contou que sempre amou trabalhar com estética, desde que se tornou maquiadora, despertou o interesse em aprender cada vez mais. Hoje, a cabeleireira tem mais de quatro formações no ramo de estética e, por isso, tem obtido sucesso em agradar seu público. "Me considero uma mulher forte, por nunca ter pensado em desistir", conta a empresária.

Apesar de atender uma lista extensa de tratamentos, ela afirma que a ideia é ampliar o número de procedimentos, oferecendo uma comodidade ainda maior para as clientes. "Ao entrar no Beauty Studio Priscilla Pereira, a mulher precisa sair daqui com sua autoestima elevada e pronta para encarar os desafios do dia a dia", define.

O Studio conta com os seguintes serviços: Tratamento capilar, escova progressiva, coloração e corte; Alongamento de unhas acrílicas artificiais diversas: banho de gel, alongamento simples, acrigel, fibra de vidro, porcelana, gel moldado, postiças, manicure/pedicure e spa dos pés; maquiagem (simples, glam, debutante, noiva e curso de automaquiagem); Depilação (sobrancelhas, buço, queixo, barba, axila, abdômen, perna e virilha); Designer de sobrancelhas com técnicas de pinça, navalha, cera e linha; e Micropigmentação de sobrancelhas.

A equipe do Beauty Studio diz que o queridinho entre as clientes são alongamento de unhas acrílicas artificiais e designer de sobrancelhas.

Além das clientes, o salão conta com a parceria da digital Influencer Thay Pereira (@mikimbeth), de 21 anos, e atual namorada do cantor Xande de Pilares. Ela revela como se sente ao passar pelas mãos de Priscilla.

"Dá pra ver como ela trabalha e faz as coisas com perfeição. Eu tive um acidente com a minha unha, quebrou o alongamento e acabei me machucando. A Priscilla, com todo profissionalismo, fez a remoção da extensão e fez a reconstrução da minha unha. Graças a Deus, encontrei essa profissional maravilhosa que está cuidando das minhas unhas hoje", elogia.

*Estagiária sob orientação de Karina Fernandes