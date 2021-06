Projeto "Mesquita Mais Um" cadastrou 240 crianças e adolescentes - Divulgação

Projeto "Mesquita Mais Um" cadastrou 240 crianças e adolescentes Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/03/2021 00:00

A Prefeitura de Mesquita continua investindo na educação um volume de recursos acima do que determina a lei federal. O resultado pode ser observado na opinião de pais de alunos sobre a qualidade e o aproveitamento do ensino. De acordo com o artigo 212 da Constituição Federal, os municípios devem investir pelo menos 25% de sua arrecadação própria na manutenção e no desenvolvimento do ensino. Mas Mesquita ultrapassa esta meta, chegando aos 42,19% para garantir mais qualidade na educação através de políticas públicas.

O projeto 'Mesquita Mais Um', criado em 2019 para acabar com a evasão escolar e garantir a permanência na escola, é uma delas. Executado pela Secretaria Municipal de Educação, ele identifica crianças, jovens e adolescentes que, apesar de estarem em idade escolar, se encontram fora das salas de aula. Esse trabalho acontece de forma integrada com as áreas de Assistência Social, Saúde e Ordem Pública, incluindo também o Conselho Tutelar.

Segundo Mariana Santos, superintendente de recursos financeiros da Secretaria Municipal de Educação, desde que foi lançado, o 'Mesquita Mais Um' cadastrou 240 crianças e adolescentes e resgatou 146 para a sala de aula, enquanto 89 casos foram encaminhados para o Conselho Tutelar. A medida trouxe resultados positivos: pelo último Censo Escolar, o município tem 39 escolas e 13.761 alunos. Para se comunicar com a Semed sobre o projeto, basta acessar o link http://maisum.mesquita.rj.gov.br/.

Nivaldo Alcântara, de 64 anos, morador de Juscelino, comenta a importância do projeto. "Na minha rua, havia uns jovens que passavam o dia soltando pipa ou jogando bola. De repente, a maioria sumiu. Uma vizinha me contou do 'Mesquita Mais Um' e que eles voltaram para a escola. Que bom, a prefeitura se preocupando com os jovens que não estão estudando", valoriza.

Moradora da Coreia e mãe de três filhos, Marta de Jesus Campos, de 43 anos, viu o 'Mesquita Mais Um' levar sua filha Isabela, de 16, de volta à escola. "Por problemas de saúde, Isabela faltou a muitas aulas durante um ano. O pessoal da escola me procurou e levou o caso para a secretaria. Recebemos o atendimento necessário até normalizar a situação. A atenção aos pais e alunos é nota dez. Fiquei muito satisfeita com os cuidados que tiveram com minha filha", ressalta.