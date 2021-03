Motorista de aplicativo morre baleado na Zona Norte Reprodução / Redes sociais

Publicado 06/03/2021 10:38

Rio - Um motorista de aplicativo morreu, na sexta-feira, após ser baleado, na Estrada Marechal Alencastro, em Anchieta, na Zona Norte do Rio. De acordo com a Polícia Militar, agentes do 41º BPM (Irajá) foram acionados, mas Marcos Vinicius Ferreira não resistiu e morreu na hora.

Segundo testemunhas, houve uma briga próxima a um condomínio da região e durante a confusão um homem atirou. Marcos Vinicius passava pelo local e foi baleado acidentalmente.



A Polícia Civil informou que o homem que atirou foi preso em flagrante e autuado por homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo. A arma foi apreendida.