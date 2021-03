Houve troca de tiros e quatro pessoas feridas foram encontradas, assim como o material apreendido Divulgação

Publicado 07/03/2021 14:06 | Atualizado 07/03/2021 14:15

A Polícia Militar apreendeu, durante ação no bairro Amendoeira, em São Gonçalo, um fuzil, duas pistolas e duas granadas. Agentes do 7º BPM (São Gonçalo) realizavam operação de patrulhamento no local para reprimir o roubo de veículos quando se confrontaram, na Estrada do Coelho, com um grupo armado. Houve troca de tiros e, mais adiante, quatro pessoas feridas foram encontradas, assim como o material apreendido.

De acordo com ocorrência registrada na PM, o grupo confrontado era composto por cerca de oito pessoas armadas, que tentavam efetuar roubos na região e iniciaram os disparos. Após a troca de tiros, os policiais avançaram no terreno e encontraram um novo grupo de pessoas, que estavam baleadas e caídas ao solo.

Na operação, foram apreendidos um fuzil calibre 5,56 mm; uma pistola Taurus calibre 9mm; uma pistola Glock calibre 9 mm; duas granadas; um rádio transmissor; uma capa de colete; dois cintos de guarnição; e material entorpecente.