Assaltante é morto ao tentar roubar PM em Realengo Reprodução Google Maps

Por O Dia

Publicado 07/03/2021 14:59 | Atualizado 07/03/2021 15:05

Rio - Um assaltante foi morto, no último sábado (6), ao tentar roubar um policial militar em Realengo, na Zona Oeste do Rio. O caso aconteceu na rua Piraquara.

De acordo com a PM, o criminoso foi atingido quando abordou o agente, que estava acompanhado de sua esposa. O policial chegou a acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que ao chegar no local constatou a morte do assaltante.

Publicidade

O policial também fez contato com 190 e acionou uma equipe do 14º BPM (Bangu), que isolou a área. A Delegacia de Homicídios apura o caso.