Rio tem previsão de chuva pelo menos até quinta-feira (11) Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 07/03/2021 19:22

Rio - A cidade do Rio de Janeiro tem previsão de chuva pelo menos até quinta-feira (11). De acordo com o Centro de Operações, entre segunda (8) e terça (9), a atuação de uma massa de umidade manterá o tempo instável, com chuva fraca a moderada de forma isolada a qualquer momento destes dias.

Já entre quarta (10) e quinta (11), um sistema de baixa pressão sobre o oceano influenciará o

tempo o tempo no Rio, com chuva fraca a moderada no período da tarde e noite.

Apesar da previsão de chuva, quarta e quinta tem previsão de máxima elevada, com previsão de 36ºC para os dois dias.

No último sábado (6), a cidade do Rio teve registro de chuva moderada e forte em diversos pontos causando alagamentos, quedas de árvores e ativação de sirenes em comunidades com risco de deslizamento.

Confira a previsão de temperaturas para a cidade do Rio:

- Seg (8): Mín.: 19ºC | Máx.: 31ºC

- Ter (9): Mín.: 18ºC | Máx.: 32ºC

- Qua (10): Mín.: 18ºC | Máx.: 36ºC

-Qui (11): Mín.: 20ºC | Máx.: 36ºC