Material apreendido durante ação da Polícia Militar REPRODUÇÃO TWITTER

Por O Dia

Publicado 07/03/2021 20:26 | Atualizado 07/03/2021 20:29

Rio - Quatro suspeitos morreram após um confronto com policiais militares no bairro Amendoeira, em São Gonçalo, neste domingo (7). Segundo a corporação, agentes do 7º BPM (São Gonçalo) realizavam operação de patrulhamento no local para reprimir o roubo de veículos quando se confrontaram, na Estrada do Coelho, com um grupo armado. Houve troca de tiros e, mais adiante, quatro deles foram encontrados feridos. Eles foram levados ao Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê, mas não resistiram.

De acordo com ocorrência registrada pela PM, um grupo de oito assaltantes tentava roubar estabelecimentos na região e entraram em confronto com os militares. Após a troca de tiros, os policiais encontraram quatro deles feridos. A ocorrência foi para a 73ª DP (Neves).

Na operação, foram apreendidos um fuzil calibre 5.56 mm; uma pistola Taurus calibre 9mm; uma pistola Glock calibre 9 mm; duas granadas; um rádio transmissor; uma capa de colete; dois cintos de guarnição; além de material entorpecente.