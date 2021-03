Rosto de Emily e Rebeca foram eternizados com uma arte grafitada Divulgação

Publicado 08/03/2021 06:39 | Atualizado 08/03/2021 07:38

Depois de três meses de investigações, a Polícia Civil decidiu marcar para a próxima quarta-feira (10) a reprodução simulada das mortes da primas Emily Victória, de 4 anos, e Rebecca Beatriz Rodrigues dos Santos, de 7 anos, atingidas por disparos de fuzil no dia 4 de dezembro do ano passado enquanto brincavam na porta de casa, na comunidade do Santo Antônio, no bairro Jardim Gramacho, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O objetivo é descobrir de onde partiram os disparos.

As investigações estão sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). A polícia marcou a reprodução para o mesmo horário em que as meninas foram baleadas.

A época, testemunhas contaram à polícia que os disparos foram feitos por policiais militares que estavam em uma viatura na entrada da comunidade. Tanto os depoimentos dos policiais quanto das testemunhas apontam que no momento do crime não havia confronto armado na localidade. Os PMs alegam que não efetuaram nenhum disparo de arma de fogo.

Cinco PMs são investigados. Eles afirmam que estiveram no bairro na tentativa de recuperar um carro roubado. Como não localizaram o veículo, alegam que saíram sem efetuar um disparo.

As armas, cinco pistolas e cinco fuzis, usados pelos PMs no dia do crime, foram apreendidas pela DHBF.