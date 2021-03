Cantor Belo tem quebra de sigilo dos dados telefônicos e eletrônicos Luciano Belford / Agência O Dia

Rio - O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) foi favorável ao habeas corpus concedido ao cantor Belo. O músico é investigado por apresentar, em fevereiro, um show em uma escola municipal no Complexo da Maré , Zona Norte. Além dele, os empresários Célio Caetano e Joaquim Henrique Marques Oliveira, são apontados como os principais responsáveis pela apresentação.

De acordo com o procurador de Justiça José Luiz Martins Domingues, da 5ª Procuradoria de Justiça de Habeas Corpus, não houve evidência de fuga ou possibilidade do artista destruir provas do processo. Apesar da liberdade, o procurador não descarta a possibilidade de uma nova prisão no futuro, caso veja necessidade de custódia.

Belo foi preso no dia 17 de fevereiro, por policiais da Delegacia de Combate às Drogas (Dcod) por gerar aglomeração durante um show realizado no Complexo da Maré, na Zona Norte da cidade, no dia 13 de fevereiro.



