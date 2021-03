Ônibus do BRT tomba na Zona Oeste Foto: Reprodução / Redes sociais

Por O Dia

Publicado 11/03/2021 08:58 | Atualizado 11/03/2021 14:38

Rio - A Polícia Civil quer identificar o motorista do carro que invadiu a pista do BRT e causou o grave acidente com um ônibus articulado, deixando uma pessoa morta e outras 34 feridas , na noite desta quarta-feira (10), em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio. O acidente ocorreu por volta das 20h e provocou um enorme tumulto na região.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vitima fatal foi identificada como Eliana Carvalho, de 57 anos. Ela voltava para casa, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente. As vitimas feridas com gravidade foram levadas para cinco hospitais da região.

Peritos da Polícia Civil estiveram no local do acidente e periciaram o veículo. A polícia colheu impressões digitais no carro para descobrir a identidade de quem estava dentro do veículo. Testemunhas contaram que além do motorista, havia uma mulher e duas crianças que apenas tiveram arranhões. Ainda não se sabe se ambas são parentes do motorista.

O carro tem placa da cidade de Santo André, em São Paulo, e foi levado para o pátio da delegacia de Guaratiba.

A delegada Márcia Júlião, titular da delegacia que investiga o caso, disse que não tem previsão de quando o homem irá se apresentar à polícia. Disse ainda que o local não possui imagens de segurança, o que dificulta a saber se o veículo realmente invadiu a pista do BRT.

Segundo a Prefeitura do Rio, a pista exclusiva do BRT foi totalmente liberada às 5h desta quinta-feira e o funcionamento do transporte voltou a normalidade.