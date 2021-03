Felipe Neto é intimado pela Polícia Civil do Rio por chamar Bolsonaro de genocida Reprodução

Por O Dia

Publicado 16/03/2021 12:02 | Atualizado 16/03/2021 12:52

Rio - A Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) marcou o depoimento do youtuber Felipe Neto para a próxima quinta-feira. O delegado responsável pelo caso, Pablo Sartori, disse que não foi marcada hora.

Felipe foi intimado ontem suspeito de calúnia com base na Lei de Segurança Nacional, editada durante a ditadura militar. O processo investigativo foi iniciado após uma queixa-crime aberta contra ele por Carlos Bolsonaro. O vereador teria denunciado o humorista por ter chamado o presidente da República Jair Bolsonaro de genocida, por conta da condução do presidente no enfrentamento à pandemia de covid-19.

Por meio de sua assessoria, Felipe Neto disse que não vai se posicionar sobre o caso.

Em entrevista ao portal de notícias G1 o delegado Pablo Sartori confirmou que a denúncia foi feita pelo vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos). "Foi uma petição pedindo a instalação do procedimento porque parece que o Felipe Neto teria chamado o presidente de genocida, e aí se enquadraria nessa Lei de Segurança Nacional, conforme o entendimento mais recente no STF. A petição, quem fez o pedido da investigação, foi o Carlos Bolsonaro, mas a vítima é o pai dele, o presidente ", declarou Sartori ao portal.

O delegado mencionou um procedimento no Supremo Tribunal Federal (STF) que caracterizaria como crime ofender o presidente da República. "E está lá, especificamente: ofender o presidente da República. Então, tem o enquadramento na Lei de Segurança Nacional esse crime, quando você ofende o presidente da República, que é o caso que foi investigado", afirmou.

Sartori acrescenta que o caso será remetido à Justiça que segundo ele, decidirá se trata-se de crime contra a segurança nacional ou 'crime contra honra comum'. "No caso, nós fazemos o registro, colocamos a capitulação e a Justiça é que vai ver se há esse crime de ofensa ao presidente, como um ataque à segurança nacional, ou se entende que não há isso e ficaria num crime contra a honra comum, do Código Penal. Essa avaliação só o juiz que vai poder dizer", disse o delegado da DRCI.

Em nota, a Polícia Civil do Rio disse que o titular da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) recebeu a notícia-crime e registrou. "O depoimento do Felipe Neto é que vai esclarecer se foi crime contra a segurança nacional ou se é uma injúria do Código Penal", diz o texto. A Polícia diz que o delegado intima para entender se Felipe Neto queria atingir o Bolsonaro como presidente ou como pessoa física. Ou seja, apesar do registro, não é certo que a tipificação anunciada será a tipificação final. O delegado, entendendo que houve crime de segurança nacional, encaminha para a esfera competente, que neste caso é a Justiça Federal, afirma a secretaria.

'Não sobrava outra palavra', diz Felipe Neto

"Eu não sei como que ele [Carlos Bolsonaro] queria que eu me referisse a um presidente que chamou a pandemia de gripezinha, que provocou aglomerações em todos os momentos, que sabotou medidas dos governadores para enfrentar a pandemia, que condenou uso de máscaras, que demitiu dois ministros da Saúde que tentaram agir com o mínimo de decência, que gastou milhões de reais em cloroquina, droga ineficaz no combate à doença, que se recusou a comprar a vacina quando foi oferecida pela Pfizer, que sempre se recusou a vacinar, que outra palavra eu deveria usar para me referir a esse presidente? Colegão? amigo do povo? Não sobrava outra palavra", afirmou.



Felipe Neto disse ainda que a ação visa a amedrontar a população. "Vou continuar sem medo. O objetivo deles é a imposição do medo. Eles sabem que eu tenho como me defender. Sabem que não vai dar em nada essa acusação descabida, mas querem impor o medo. Um povo não deve jamais ter medo do governo. O governo que deve temer o o povo. Nós vamos vencer", declarou.



Apoio nas redes

O caso mobilizou a internet, onde diversos usuários saíram em defesa de Felipe e rapidamente os termos “Felipe Neto” e “#BolsonaroGenocida” passaram a ocupar o topo dos Assuntos do Momento no Twitter.



Entre os perfis das redes sociais que prestaram apoio ao youtuber estavam outros influenciadores, artistas e políticos dos dois lados do espectro. Até pessoas que não concordam com os posicionamentos de Felipe, como o apresentador Danilo Gentili, enviaram mensagens de apoio ao caso do influenciador.

Indiciado pelo mesmo delegado