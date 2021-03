Marli Maria segue na enfermaria e Alexsandro foi transferido para UTI Reprodução

Por Jenifer Alves

Publicado 24/03/2021 12:59 | Atualizado 24/03/2021 13:28

Rio - Apenas através de uma ordem judicial o aposentado Adriano Viana conseguiu uma vaga de UTI para o cunhado Alexsandro Lacerda Monteiro, de 44 anos, portador de hidrocefalia e deficiência locomotora lateral, que estava intubado com covid-19, na enfermaria do Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. Já a mãe de Alexsandro, Marli Maria de Lacerda Monteiro, de 78 anos, que havia conseguido tomar apenas a primeira dose da vacina segue sem leito. De acordo com dados do Portal Covid Rio, do município, a taxa de ocupação de leitos SUS na capital está em 97% na UTI e 82% na enfermaria. Ao todo, 122 pessoas esperam por um leito na cidade do Rio.

"Fomos no Ministério Público e na Defensoria Pública, lá eles emitiram um ofício exigindo um laudo técnico para que o Alberto Torres cedessem uma vaga na UTI. Só hoje recebemos a notícia de que o Alexsandro tinha conseguido uma vaga, mas a dona Maria continua na enfermaria", contou.

Marli Maria é um dos 528 pacientes que aguardam uma vaga em UTI no Rio de Janeiro. De acordo com um levantamento da Secretaria Estadual de Saúde, já são 3.201 casos de coronavírus confirmados e 88,7% de ocupação das UTIs em todo o Estado. Nas enfermarias a taxa de ocupação chega a 77,2%. Hoje, um paciente infectado pode esperar mais de 15 horas aguardando por um leito em uma Unidade de Tratamento Intensivo.