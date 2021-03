Moradores de diversos pontos do Rio relataram mau cheiro e gosto de terra na água Arquivo pessoal

Por Jenifer Alves

Publicado 30/03/2021 13:08 | Atualizado 30/03/2021 14:33

Rio - No início de 2020 os cariocas enfrentavam o os primeiros dias da pandemia com gosto de geosmina. A água da Cedae que chegava às casas em diversos pontos do Rio saía da torneira com cheiro e gosto de terra e muitas vezes com uma cor amarronzada.

Em Campo Grande, na Zona Oeste, diversos moradores relatam o problema. Hilana Viana, estudante, de 24 anos disse que notou diferença no gosto depois de passar duas semanas fora do Estado. Segundo ela, a ingestão da água causou mal estar: “Tive dor de barriga quando voltei pro Rio e bebi a água da Cedae. Já me acostumei, mas ainda sinto um pouco do gosto de terra”, conta.

Publicidade

Na Ilha do Governador, a compra de água mineral já virou costume na casa da estudante Ana Clemente, de 24 anos: “Meu pai compra água mineral aqui para casa há dois anos. Eu tenho sentido o gosto da água diferente quando escovo os dentes. Principalmente cheiro de terra molhada”, conta.

Publicidade

Segundo a Cedae, para combater a geosmina/MIB, produzida por algas que aumentam principalmente devido ao calor, água parada e nutrientes, a Companhia irá instalar nesta semana, de forma emergencial, um novo sistema de bombeamento de água do Rio Guandu para a Lagoa Grande. A bomba será implantada antes da captação de água da estação de tratamento e vai renovar a água da lagoa.

Publicidade

“Esta ação, combinada à aplicação de carvão ativado na entrada de água na estação, deverá conter a situação”, disse a companhia.

Ainda de acordo com a Cedae, a maneira de solucionar o problema definitivamente, é a obra de proteção da tomada de água da Estação Guandu que ainda está em processo de licitação. A intervenção prevê a construção de um dique para impedir que as águas dos rios Ipiranga, Queimados e Poços se misturem às do Rio Guandu antes do ponto de captação de água. A obra, investimento de aproximadamente R$ 132 milhões, tem duração prevista de 24 meses.