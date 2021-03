Por O Dia

Publicado 31/03/2021 13:15

Rio - De acordo com o último registro dano Estado do Rio de Janeiro por Covid-19. Foram 283 mortes contabilizadas nas últimas 24 horas, sendo este o maior número desde junho e o terceiro maior da pandemia. O tempo de espera por um leito de UTI Covid também está alta. Um paciente com Covid-19, em estado grave, leva em média 25 horas para conseguir um leito de terapia intensiva no Estado. Há pouco menos de duas semanas, o tempo de espera era de 8 horas.

Já o tempo de espera por um leito de enfermaria está em 7 horas. Houve um aumento significativo também em comparação há duas semanas, quando o tempo médio de espera era de 2 horas. A taxa de ocupação de leitos de enfermaria está em 81,4%, e de UTIs, 87,6%, de acordo com o último boletim divulgado.



Em 3 de junho, dia mais letal da pandemia no estado fluminense, foram registrados 324 óbitos. No dia seguinte, a SES contabilizou mais 317 mortes. O Rio de Janeiro já registrou 36.432 mortes e soma 644.754 casos confirmados, dos quais 3.500 foram registrados nas últimas 24 horas.

Até o momento, 993 pessoas esperam por um leito de UTI e enfermaria no Estado do Rio. São 694 a espera por um leito UTI Covid e 299 por um leito de enfermaria. Esta foi a primeira queda após 16 dias consecutivos de aumento no estado do Rio . No domingo (28), segundo os dados da Secretaria Estadual de Saúde, havia 710 pacientes aguardando por leitos para casos graves, o que significou o maior número já registrado desde abril de 2020.