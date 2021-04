Fila por leito de covid-19 segue em alta no estado do Rio Foto: reprodução internet

Publicado 02/04/2021 18:05

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta sexta-feira, 653.204 casos confirmados e 37.218 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 1.290 novos casos e 104 mortes. Entre os casos confirmados, 603.642 pacientes se recuperaram da doença.

As taxas de ocupação de enfermaria covid e de UTI covid estão em 81,3% e 88,9%, respectivamente. Os dados são do Painel de Monitoramento covid-19, atualizado às 17h pela Secretaria Estadual de Saúde (SES).

Rio prorroga medidas restritivas

A prefeitura do Rio decretou, na manhã desta sexta-feira, a prorrogação das medidas restritivas para conter o avanço da covid-19 . As regras impostas durante os 10 dias - de 26 de março a 4 de abril - de pausa emergencial continuam até a próxima quinta-feira (8). A decisão foi publicada em Diário Oficial.

Até quinta-feira (8) as medidas seguem iguais, a mudança é que a partir de segunda (5) as escolas da rede municipal e privada estão autorizadas a retornar . O decreto permite que creches e outros estabelecimentos de ensino também retomem às atividades.

As escolas da rede municipal vão abrir, na segunda-feira (5), de forma administrativa. As aulas presenciais retomam na terça (6), mas apenas as unidades que já tinham sido reabertas antes do período de pausa emergencial.

A prefeitura também informou que os órgãos não essenciais de administração pública voltarão a funcionar na segunda-feira.