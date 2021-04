Aglomeração em BRT no Rio Luciano Belford/Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 03/04/2021 17:11 | Atualizado 03/04/2021 17:15

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até este sábado, 657.139 casos confirmados e 37.629 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 3.935 novos casos e 411 mortes, o que significa novo recorde de óbitos no estado. Entre os casos confirmados, 605.135 pacientes se recuperaram da doença.

As taxas de ocupação de enfermaria covid e de UTI covid estão em 81,3% e 88,9%, respectivamente. Os dados são do Painel de Monitoramento covid-19, atualizado às 17h pela Secretaria Estadual de Saúde (SES).

Reunião para novo decreto

Logo após a inauguração do Hospital Estadual Dr. Ricardo Cruz, unidade modular de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na manhã desta sábado, o governador em exercício Cláudio Castro entrou em reunião com a sua comitiva, para definir quais pontos serão abordados em um novo decreto de restrições de enfrentamento à covid-19

O novo texto deve se basear na decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que deixa a cargo das prefeituras quais regras serão adotadas para cada região, levando em consideração a disponibilidade de leitos e a situação da saúde em cada cidade. As medidas serão publicadas até o fim do dia.

Um dos pontos - ainda em estudo, - é a recomendação da volta às aulas presenciais com apenas 40% da capacidade de alunos.