Carreata por pedido de justiça acontecerá na Barra da Tijuca, Zona Oeste

Por O Dia

Publicado 04/04/2021 14:46

Rio - O engenheiro Leniel Borel, de 37 anos, pai do menino Henry Borel, que morreu na madrugada do dia 8 de março na Barra da Tijuca, Zona Oeste , fez uma publicação neste domingo em sua conta oficial no Instagram para divulgar uma carreata que acontecerá nesta segunda-feira (5) para pedir por justiça pela morte do filho.

A concentração está marcada para começar às 17h na subprefeitura da Barra da Tijuca, na Zona Oeste. O grupo irá caminhar até a 16ªDP, onde o caso está sendo investigado.

Henry morreu na madrugada do dia 8 de março na emergência do Hospital Barra D'Or, na Barra da Tijuca. Segundo Monique Medeiros e Dr. Jairinho, mãe e padrasto do menino, a criança, que estava no apartamento da mãe, dormia no quarto e foi encontrado desacordado no chão.

Na ocasião, Monique relatou aos médicos que ouviu um barulho e foi ver o que tinha acontecido com o filho. Jairinho, que é médico, contou que o enteado não se mexia e o socorreu para a emergência. Para a Polícia Civil, a morte do menino ainda precisa ter algumas circunstâncias esclarecidas.

O laudo da necropsia indicou a criança apresentava sinais de violência. A causa da morte foi hemorragia interna e laceração hepática causada por uma ação contundente. A perícia constatou vários hematomas no abdômen e nos membros superiores; infiltração hemorrágica.

Reconstituição

Na quinta-feira (1), peritos do Instituto Médico Legal (IML) e do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) e policiais da 16ª DP fizeram a reconstituição da morte de Henry no prédio onde o menino saiu sem vida. Monique e Jairinho não compareceram. De acordo com o advogado do casal, André França, foi ele quem os orientou a não participar da reprodução simulada.

Durante o processo, peritos coletaram manchas das paredes da sala e do quarto. Inicialmente, acharam que pudesse ser sangue, mas a possibilidade já foi descartada.

Ligação para Cláudio Castro

DIA, Castro afirmou que, durante o telefonema, "limitou-se a explicar ao vereador que o assunto seria tratado pela delegacia responsável pelo inquérito e encerrou a ligação”. O governador ainda reiterou que "sempre garantiu total autonomia à Polícia Civil e que não interfere em investigações". O governador em exercício do Rio, Cláudio Castro, confirmou, na quinta-feira (1), ter recebido uma ligação do vereador Dr. Jairinho , no dia da morte do menino Henry Borel. Em nota ao, Castro afirmou que, durante o telefonema, "limitou-se a explicar ao vereador que o assunto seria tratado pela delegacia responsável pelo inquérito e encerrou a ligação”. O governador ainda reiterou que "sempre garantiu total autonomia à Polícia Civil e que não interfere em investigações".