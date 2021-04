Ex-prefeito de Nova Iguaçu, Nelson Bornier Prefeitura De Nova Iguaçu

Por O Dia

Publicado 11/04/2021 11:13 | Atualizado 11/04/2021 14:13

Rio - O ex-prefeito de Nova Iguaçu Nelson Roberto Bornier, de 71 anos, morreu na manhã deste domingo (11), em decorrência de complicações da covid-19. Ele estava internado há um mês no Hospital Badim, na Tijuca, Zona Norte do Rio. A notícia foi divulgada pelo filho dele, Felipe Bornier, através das redes sociais.



Na publicação, Felipe Bornier deixou uma mensagem de despedida ao pai.

"Pai, você será para sempre o meu herói e minha maior referência. Você vai fazer muita falta principalmente pelo exemplo de homem que foi. Pai, a sua memória e a sua história serão sempre repetidos com amor, carinho e respeito. Você continuará eternamente presente em nossas vidas e em nossos corações. Vá em paz e daí de cima olhe por nós. Te amo.#novaiguaçu #nelsonbornier"

Nelson Bornier nasceu em 14 de janeiro de 1950, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Formou-se em direito pela faculdade de Valença. Ele era casado com Dona Lucir, com quem tem dois filhos, Flávia e Felipe Bornier, este último também seguiu a carreira do pai e é deputado federal pelo PROS. Bornier faleceu na mesma data em que é comemorado o Dia do Prefeito, deixando além dos filhos, dois netos, João Felipe e Maria Clara.

Na carreira política, Bornier foi eleito deputado federal pela primeira vez em 1990 e reeleito para mais quatro mandatos seguidos. Entrou na câmara pelo PL, depois passou pelo PSDB, onde renunciou ao cargo no poder legislativo para assumir a prefeitura de Nova Iguaçu pela primeira vez, em 1996, e venceu o pleito no primeiro turno, com 56% dos votos válidos.

Bornier foi prefeito de Nova Iguaçu por três mandatos seguidos, em 1996, 2000 e 2012, quando ele renunciou a prefeitura para se candidatar novamente a deputado federal, em nome de seu vice, Mário Marques.

Em 2008, Bornier insistiu na candidatura e concorreu a prefeitura de Nova Iguaçu, sendo derrotado pelo até então candidato do PT, Lindberg Farias. Na época, o ex-prefeito estava envolto em uma briga judicial após ser declarado inelegível pelo Supremo Tribunal Federal (STF), pois as contas de seu governo foram reprovadas na câmara dos vereadores.

O ex-prefeito em 2010 tentou novamente a candidatura como deputado federal, mas obteve apenas 72.352 votos, assumindo como suplente do até então deputado Pedro Paulo. Bornier assumiu o cargo em 2011, quando o deputado titular deixou a candidatura para trabalhar como secretário na prefeitura do Rio.

Em 2012, assumindo a prefeitura de Nova Iguaçu pela terceira vez, ele decidiu fechar a sede da prefeitura mencionando falta de recursos e condições de trabalho. Contudo, posteriormente o então prefeito aprovou um aumento de 102% do salário para membros do executivo e do legislativo municipal. Em 2016, se aproximando de legendas conservadoras, ele aprovou uma medida que proibia o uso de qualquer material didático contendo orientações sobre diversidade sexual nas escolas.

Em dezembro de 2015, foi alvo de operação da Polícia Federal no âmbito da Lava-Jato. A polícia estave na casa dele na Barra da Tijuca, no Rio, para cumprir mandado de busca e apreensão. Na época, as operações miravam o ex-presidente da câmara e aliado de Bornier, Eduardo Cunha.

Bornier também foi condenado por improbidade administrativa em 2020, sob a acusação de envolvimento em um desvio de R$ 11 milhões do setor de saúde em Nova Iguaçu, entre 1998 e 2004. Segundo a decisão da Justiça Federal, a prefeitura repassava recursos para hospitais e clínicas conveniadas pelo SUS, mas não havia comprovação de atendimentos. O prejuízo aos cofres públicos foi comprovado e o ex-prefeito foi condenado a fazer a devolução do dinheiro, além de ter a suspensão de seus direitos políticos e o pagamento de multa acumulada.

luto de três dias

Em nota, a prefeitura de Nova Iguaçu manifestou pesar pelo falecimento do ex-prefeito Nelson Bornier. Ele esteve à frente da cidade por três mandatos. O atual mandatário da cidade, o prefeito Rogério Lisboa, decretou luto oficial de três dias pela morte de Bornier e de outras vítimas da Covid-19.

Governador em exercício, Cláudio Castro, lamenta a perda

Pelas redes sociais, o governador em exercício lamentou a perda e desejou os sentimentos à família e amigos.

"Recebi com tristeza a notícia do falecimento do ex-prefeito de Nova Iguaçu, Nelson Bornier, vítima da covid-19. Meus sentimentos à família e aos amigos nesse difícil momento. Que Deus conforte também o coração de todos que perderam alguém especial para essa terrível doença"