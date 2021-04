Equipes do 7º BPM (São Gonçalo) entram em confronto com criminosos na BR-101 Divulgação/PMERJ

Por O Dia

Publicado 12/04/2021 17:04

Rio - Um criminoso foi baleado durante um tiroteio com equipes do 7º BPM (São Gonçalo), no bairro Boaçu, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, no começo da tarde desta segunda-feira (12). O homem foi levado para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê, também no município, e seu estado de saúde é considerado estável.



De acordo com a Polícia Militar, equipes realizavam um policiamento na BR-101 quando, na altura do bairro de Boaçu, criminosos armados atiraram contra os policiais. Eles estariam tentando roubar motoristas na via.

Publicidade

Com o bandido baleado, foram apreendidos dois telefones celulares e uma pistola calibre .380. A ocorrência está em andamento na 73ª DP (Neves).

Trecho é alvo de constantes confrontos entre PMs e criminosos

Publicidade