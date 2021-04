Ação é realizada pelo 9ºBPM (Rocha Miranda) Reprodução/Google Maps

Publicado 13/04/2021

Rio - Agentes do 9ºBPM (Rocha Miranda) e os batalhões subordinados do 2º Comando de Policiamento de Área atuam nesta terça-feira no Campinho, nas comunidades Fubá e Saçu, na Zona Norte do Rio.

De acordo com a PM, a ação tem como objetivo combater a atuação de grupos criminosos caracterizados como milícia, remover obstáculos colocados em vias públicas e coibir práticas criminosas. Ainda não há informações sobre presos e feridos no local.