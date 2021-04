Ao todo, o acordo prevê 42,5 milhões de doses, suficientes para 10% da população Reprodução internet

Publicado 13/04/2021 11:53 | Atualizado 13/04/2021 11:58

Rio - A Prefeitura de Duque de Caxias informou, nesta terça-feira (13), que irá reformular o calendário da primeira e segunda dose na cidade. De acordo com a Secretaria de Saúde do município, foram recebidas poucas doses do imunizante e por isso se fez necessário mudar o planejamento.

Em nota, a Prefeitura destacou que o calendário da segunda dose está sendo organizado 'de forma a resguardar a aplicação dentro do prazo indicado pelo Ministério da Saúde'.

"A população pode ficar tranquila porque a segunda dose está garantida para todos que receberam a primeira dose no mês de março e início de abril", afirma a administração da cidade.

Segundo Caxias, conforme as novas remessas das vacinas forem chegando ao município, a Prefeitura divulgará a programação diária de vacinação através dos meios de comunicação oficiais da Prefeitura e imprensa em geral.