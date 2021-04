Criminoso foi preso por agentes da Corregedoria Geral da Polícia Civil Gilvan de Souza/Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 13/04/2021 16:24

Rio - A equipe da Corregedoria Geral de Polícia Civil (CGPOL) prendeu, nesta segunda-feira (12), um motoboy, que não teve o nome divulgado, suspeito de aplicar golpes em cartórios de Niterói, na Região Metropolitana. A ação foi realizada após uma denúncia.

Segundo os agentes, o homem passava em diversos cartórios e utilizava uma resolução do código de normas para solicitar o cancelamento de pagamentos e a devolução dos valores pagos, que eram retidos para um despachante.

Uma das vítimas, que trabalha como escrevente em um dos locais que caiu no golpe, recebeu o telefonema de um funcionário de um outro cartório, no bairro Fonseca, informando que o motoboy esteve no lugar e solicitou o cancelamento e devolução de valores pagos, uma quantia de R$ 5.556,81. Ele desconfiou e acionou a polícia.

Após a denúncia, uma equipe da Corregedoria Geral de Polícia Civil foi ao local e prendeu o criminoso quando saía do local com um cheque e o valor recebido. Ele foi levado para a delegacia e autuado por tentativa de estelionato. Segundo as investigações, o motoboy já havia recebido quatro cheques, totalizando cerca de R$ 18 mil.