Posto avançado terá a presença de guardas municipais 24 horas por dia na região Subprefeitura de Jacarepaguá / Divulgação

Por O Dia

Publicado 14/04/2021 00:00

E a Praça Seca vai ganhar mais segurança a partir de agora. Ontem, a Prefeitura do Rio, através da Subprefeitura de Jacarepaguá, o Gestor Executivo Local (GEL) de Jacarepaguá II e o comando da 7ª Inspetoria da Guarda Municipal, inaugurou o 1º Posto Avançado da corporação na Praça Barão da Taquara.

"Espaços públicos são essenciais para o bem-estar da população e a presença da Guarda Municipal vai melhorar a segurança e as condições do entorno", disse a subprefeita Talita Galhardo.

O posto terá a presença de guardas municipais 24 horas. O objetivo é proteger o patrimônio público, com abertura e fechamento dos portões da praça, das 6h às 22h, evitando vandalismo e pequenas infrações pela presença constante da Guarda na Praça que é referência em Jacarepaguá.

O comandante da Guarda Municipal, José Ricardo Soares da Silva, falou da satisfação de ver o local renovado e com instalações que dão dignidade ao trabalho dos agentes.

"Fui inspetor aqui na Praça Barão da Taquara, em 2003, e vê-la renovada, entregue para a população e com uma área que possa dar dignidade ao nosso agente para trabalhar é muito gratificante. Nosso efetivo vai poder ter a proximidade com o público, conversar com os idosos, recepcionar as crianças. Esse é o trabalho da Guarda. Somos uma polícia de proximidade, que faz o resgate da cidadania, auxiliando as pessoas que estão frequentando esses espaços e também afastando as desordens. A cidade só tem a ganhar."

Estiveram presentes à solenidade de inauguração o comandante da 7ª IGM Júlio Lemos de Barros; o inspetor Cristo, diretor de Operações; o GEL de Jacarepaguá II, Antonio Veltri; Miria Ferreira, coordenadora do gabinete do prefeito e várias lideranças locais.

A base, dentro da Praça, ganhou reforma dos banheiros e refeitório, pintura interna e externa e colocação de mobiliário de dormitório e dos armários para a troca da farda. Os moradores ficaram satisfeitos.

"Muito bom esses Guardas aqui na Praça, porque vão evitar que estraguem a quadra e os equipamentos de ginástica e afastar a presença dos cracudos", elogiou o engenheiro Carlos Ponciano, morador da Rua Florianópolis, há 25 anos.

