Síndica e o supervisor do condomínio, apontado como seu amante, teriam planejado o crime Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 13/04/2021 20:40 | Atualizado 13/04/2021 21:01





A decisão é da juíza Elizabeth Machado Louro, da 2ª Vara Criminal da Capital, e atende uma representação feita pelo delegado Renato de Carvalho, da 27ª DP, (Vicente de Carvalho), e também um pedido do Ministério Público, que denunciou o casal por homicídio qualificado.



Carlos Eduardo foi baleado e morto em 1º de fevereiro, segundo a polícia, por Leonardo Gomes, que é casado e mantinha um relacionamento extraconjugal com Priscilla. A vítima era opositor da síndica e também ex-síndico do condomínio de luxo London Green Park, localizado na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio.



O casal está preso desde o dia 16 de março, devido a um mandado de prisão temporária expedido pela Justiça. O prazo de validade da ordem judicial acabaria nesta quarta-feira (14).



Relembre do caso

A morte dele teria acontecido quatro dias antes uma reunião marcada com moradores do condomínio, onde ele apresentaria um dossiê com provas de que a síndica Priscilla Laranjeiras estaria agindo de forma ilegal na gestão do condomínio.



O amante de Priscilla, Leonardo Gomes, confessou a polícia que teria atirado em Carlos Eduardo a mando de Priscilla. A defesa da síndica nega o envolvimento dela no assassinato. Os estão presos temporariamente desde o dia 16 de março.