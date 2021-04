Policiais do Bope fazem buscas no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio. Um cabo da PM foi baleado na cabeça Reginaldo Pimenta / Agência O DIA

Por O Dia

Publicado 22/04/2021 15:33 | Atualizado 22/04/2021 15:42

Rio - O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) foi comunicado, desde o ano passado, de mais de 400 operações policiais realizadas em comunidades do estado, a grande maioria na Região Metropolitana. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), de 5 de junho de 2020, estabeleceu regras para as ações policiais em favelas. As incursões devem ser realizadas em casos excepcionais e informadas em "um período de até 24 horas após o início da operação", segundo informou o MP, em nota.

De junho do ano passado até abril deste ano, 423 operações foram comunicadas oficialmente ao Ministério Público, que registra as ações em um documento público no portal oficial. Magé, São Gonçalo, Nova Iguaçu e Rio foram algumas das cidades com mais ações policiais no período.

De acordo com a Polícia Militar, a operação no Alemão começou ainda no início da manhã quando, por volta das 6h, homens do Bope entraram na comunidade com veículos blindados. Um helicóptero realizou sobrevoo na região. "A ação é feita dentro dos princípios de excepcionalidade visando à preservação da ordem pública, e comunicada ao Ministério Público", relatou a PM.

Moradores do Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, denunciaram supostos abusos cometidos por agentes da Polícia Civil durante uma operação, realizada na manhã desta quinta-feira (22), na localidade conhecida como Baixa do Sapateiro. Nas redes sociais, um homem gravou um vídeo onde aparece um veículo amassado e batido em um poste.

Morador registra o estrago no seu carro de trabalho feito pelo Caveirão na operação aqui Maré. É muito revoltante! pic.twitter.com/LCj5C2zqm2 — Johnny Santos (@johnnysantosds) April 22, 2021

O MP não informou diretamente se as ações de hoje na Maré e no Alemão foram avisadas com antecedência. A última atualização do órgão é do dia 13 de abril. O DIA entrou em contato com a Secretaria Estadual de Polícia Civil, mas ainda não houve retorno.