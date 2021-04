Por O Dia

Publicado 26/04/2021 07:51

Rio - A partir desta segunda-feira (26) já começam a valer as novas regras de flexibilização da Prefeitura do Rio. As medidas foram publicadas no Diário Oficial desta sexta-feira (23) e permitem a volta do carioca às areias das praias e o banho de mar, no entanto, apenas durante a semana. Aos sábados, domingos e feriados, tanto o comércio quanto a permanência na areia das praias continuam proibidos.