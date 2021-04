Bruna Barros Viana foi socorrida por populares para Hospital Souza Aguiar com tiro no pescoço Divulgação

Por *Thalita Queiroz

Publicado 27/04/2021 16:07 | Atualizado 27/04/2021 19:43

Informações iniciais apontavam que ela não conseguia mover as pernas e os braços. No entanto, segundo a família da baleada, o quadro de saúde foi estabilizado e Bruna já consegue realizar pequenos movimentos. O médico informou à família que por muito pouco ela não faleceu. A bala ficou alojada em seu pescoço mas, ainda segundo os médicos, ela não corre o risco de ficar tetraplégica.

Na ocasião, ela foi socorrida por populares e levada ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro. A caixa de supermercado estava a caminho da casa da filha de 19 anos no Rio Comprido, para o aniversário da jovem, quando foi atingida. Um áudio que circula nas redes mostra o motorista da van avisando sobre a mulher baleada. No fundo é possível ouvir um disparo. "Tiro na Barão, rapaziada. Mulher está baleada dentro da minha van!", alerta.



A direção do Hospital Municipal Souza Aguiar informou que recebeu ao todo nove vítimas de disparos por armas de fogo, quatro chegaram já mortas e cinco estão estáveis. A unidade não informou a identidade das vítimas e disse que os pacientes deram entrada entre a noite de segunda e a manhã desta terça-feira. Na ação no Prazeres, a polícia apreendeu um fuzil, uma pistola, dois carregadores e drogas.

Em nota, a Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que, no fim da madrugada desta terça-feira (27), policiais militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Mangueira foram atacados por disparos de arma de fogo nas proximidades de uma das bases da UPP e houve reação ao ataque criminoso. Na ação, um policial militar ficou ferido e foi socorrido ao Hospital Municipal Souza Aguiar, onde recebeu atendimento médico e apresenta estado estável. Não houve prisões ou apreensões. Ocorrência encaminhada para a 17ª DP (São Cristóvão).

Trabalhador morre vítima de bala perdida no Morro do Juramento

Gemerson Patrício foi atingido quando passava na passarela localizada acima da Avenida Pastor Martin Luther King Jr., na altura da estação do metrô de Tomás Coelho. Ele foi socorrido para o Hospital municipal Salgado Filho, no Méier, mas não resistiu e morreu. De acordo com amigos, que prestaram homenagens ao trabalhador nas redes sociais, Gemerson estava a caminho do trabalho.

De acordo com a PM, no final da operação, quatro fuzis, quatro pistolas, uma granada e drogas não contabilizadas foram apreendidos. Além disso, dez indivíduos foram localizados feridos e socorridos ao Hospital Estadual Carlos Chagas e Hospital Municipal Salgado Filho. Ainda não há informações se são criminosos ou inocentes. A ocorrência encaminhada para a 44ª DP (Inhaúma), 27ª DP (Vicente de Carvalho) e Delegacia de Homicídios da Capital (DH).

