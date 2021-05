Por O Dia

Publicado 13/05/2021 20:02 | Atualizado 13/05/2021 20:07

Rio - A informação divulgada pelo Instituto Butantan, nesta quinta-feira, de que a produção da CoronaVac será interrompida amanhã devido ao atraso no envio, pela China, do IFA, o ingrediente para a fabricação da vacina, não irá impactar em alterações no calendário de vacinação no Rio. Segundo a Secretaria municipal de Saúde (SMS), há entregas programadas para a próxima semana de imunizantes já produzidos pelo Butantan: quantitativo que, de acordo com a pasta, deverão ser suficientes para zerar a fila de espera pela aplicação da segunda dose da CoronaVac na cidade.