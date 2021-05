Prefeitura do Rio retoma aplicação da segunda dose da CoronaVac nesta sexta Gilson Jr/Divulgação

Por O Dia

Publicado 14/05/2021 07:33 | Atualizado 14/05/2021 10:59

Em relação a primeira dose, homens de 46 anos que fazem parte dos grupos prioritários devem procurar os postos de saúde ou clínicas da família nesta sexta.

Já os vacinados com a 1ª dose da CoronaVac entre 5 e 9 de abril devem comparecer aos postos 10 dias

após a data marcada para a 2ª dose em seus comprovantes.

Vale lembrar que a AstraZeneca está sendo aplicada normalmente. Veja o cronograma:

Segunda dose de CoronaVac:



Dia 14 (sexta-feira) – idosos de 65 e 64 anos

Dia 17 (segunda-feira) – idosos de 63 a 61 anos



Primeira dose para quem tem comorbidade ou é do grupo prioritário:



Dia 14 (sexta-feira) – homens de 46 anos

Dia 15 (sábado) – mulheres de 45 anos

Apesar da capital do Rio já estar vacinando com a segunda dose, nove cidades da Região Metropolitana segue com a imunização suspensa, porque ainda não recebeu os novos lotes da CoronaVac.

De acordo com a Secretária Estadual de Saúde (SES), Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo e Maricá retiraram suas doses ainda nesta quinta-feira. A entrega para os demais municípios está sendo programada, considerando as condições climáticas que impactam no deslocamento das aeronaves e, assim que definida, será divulgada pela pasta.

Postos de imunização

A vacinação contra a covid-19 acontece durante a semana nos postos de saúde e clínicas da família, das 8h às 17h. Há ainda outros postos extras.



Casa Firjan (Botafogo);

Hotel Fairmont (Copacabana);

Igreja Nossa Senhora do Rosário (Leme);

Imperator (Méier);

Jockey Club (Gávea);

Museu da Justiça (Praça 15);

Palácio Duque de Caxias (Central do Brasil)

Museu da República (Catete);

Planetário da Gávea;

Quadra do Cacique de Ramos;

Quadra da Portela;

Tijuca Tênis Clube;

Cidade das Artes (Barra da Tijuca);

Centro Cultural da Marinha, próximo à Igreja da Candelária;

Quartel dos Bombeiros (Humaitá - 1º GBM) - Rua Humaitá 126 – Humaitá;

Quartel dos Bombeiros (Copacabana - 17º GBM) - Rua Xavier da Silveira 120 – Copacabana;

Grupamento dos Bombeiros de Busca e Salvamento (GBS-Barra) - Av. Ayrton Senna 2001 - Barra da Tijuca.



Drive-thrus

Parque Olímpico do Rio - acesso pela Rua Projetada após a Jeunesse Arena, no sentido Linha Amarela da Av. Embaixador Abelardo Bueno 3.401;

Sambódromo - Rua Marquês de Sapucaí - Santo Cristo;

Museu Aeroespacial de Campo dos Afonsos, na Zona Oeste;

Engenhão - Rua José dos Reis, 425 - Engenho de Dentro.

Uerj, câmpus Maracanã: Acesso pelo portão 7.