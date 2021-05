Governador Cláudio Castro e presidente do Detran, Adolfo Konder, inauguram posto do Detran exclusivo para pessoas com deficiência, no Rio Estefan Radovicz / Agência O Dia

Publicado 14/05/2021 12:42 | Atualizado 14/05/2021 13:02

Rio - O governador Cláudio Castro e o presidente do Detran-RJ, Adolfo Konder, inauguraram, nesta sexta-feira, o primeiro posto do Brasil exclusivamente voltado para o atendimento de pessoas com deficiência. O espaço, localizado na Avenida Francisco Bicalho, no Centro do Rio, passou por uma reforma e foi todo adaptado para receber este público. A cerimônia contou com a presença de deputados federais e estaduais, entre eles Rodrigo Amorim (PSL), Marcus Vinicius Neskau (PTB), Leo Vieira (PSC) e o deputado federal Otávio Leite (PSDB).

Castro também realizou um estêncil que compõe a campanha do maio amarelo, de conscientização contra violência no trânsito. Grafiteiros realizarão um painel com o tema "Vai na responsa" no posto.

Durante seu discurso, Castro defendeu que faz um governo de união e saudou os deputados presentes. O governador disse que em seu governo respeita a polícia, o servidor, a população e a pessoa com deficiência. "Essa união não começa entre mim e os secretários, mas entre o Governo do Estado e a Alerj. Poderia dar muito mais resultados, mas infelizmente nem todos lá aparecem", afirmou.



O governador reconheceu que mais estruturas devem ser adaptadas para pessoas com deficiência. "Não é o posto que resolve tudo. São ações diárias. Nossas repartições públicas ainda não são adaptadas. O grande deficiente é o espaço que a gente vive, que não permite que a pessoa tenha vida só porque tem uma deficiência", afirmou.



Na unidade, que se chamará Posto de Atendimento Detran Acessível – PCD, serão oferecidos os serviços de veículos, habilitação e identificação civil.



No posto, haverá também uma equipe da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, que será responsável pelo atendimento às pessoas com deficiência. Entre os serviços ofertados, estarão o acompanhamento psicológico, atendimento jurídico, isenção de taxas para identificação civil e casamento, encaminhamento para órgãos do governo e cursos de capacitação para o trabalho.



O atendimento no posto Detran Acessível - PCD já pode ser agendado, para os próximos dias, pelo site do Detran (detran.rj.gov.br) ou pelo Teleatendimento, nos números (21) 3460-4040, 3460-4041 e 3460-4042, das 6h às 21h. Segundo o presidente Adolfo Konder o posto já receberá o público a partir de sábado (15).



Castro presta condolências à família de Picciani

O governador prestou condolências à família do ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) Jorge Picciani, morto na madrugada desta sexta-feira, internado em um hospital de São Paulo em tratamento contra um câncer. "Com certeza é alguém que trabalhou muito por esse estado. Só tenho que dar as condolências à família", declarou à imprensa.