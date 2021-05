Agentes da DRF apreendem material em ferros-velhos Divulgação

Por O Dia

Publicado 17/05/2021 18:57

Rio - Policiais da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) interditaram, nesta segunda-feira (17), três ferros-velhos irregulares na Baixada Fluminense. A ação aconteceu durante uma operação para combater furto e receptação de equipamentos utilizados por concessionárias de serviços públicos.



Nos locais foram encontradas várias ilegalidades, como materiais de procedência duvidosa e sem nota fiscal. De acordo com a DRF, ações para reprimir o furto e a receptação de equipamentos de concessionárias de serviços públicos vão continuar, pois além de afetar a prestação de serviços essenciais, geram riscos à população.



A Delegacia de Roubos e Furtos ressaltou que o cidadão que adquire esses materiais furtados pode ser preso.

Três pessoas autuadas com materiais furtados na Baixada

Publicidade

As ações tiveram o objetivo de coibir o furto de equipamentos das concessionárias de serviços no Estado. O roubo desses equipamentos afeta a prestação de serviços essenciais no Estado. Quem for flagrado comprando materiais provenientes de furto do patrimônio de concessionárias de serviços públicos pode ser presos e responderá pelos crimes.