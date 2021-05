Homem foi preso nesta terça-feira Divulgação/Polícia Militar

Por O Dia

Publicado 18/05/2021 10:26 | Atualizado 18/05/2021 11:16

Rio - Um criminoso, identificado como Isac da Silva Gonçalves Aquino, conhecido como Tigresinho, foi preso após uma troca de tiros com agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Turano, nesta terça-feira (18). Contra ele havia um mandado de prisão por corrupção de menores e homicídio qualificado. De acordo com a PM, ele é apontado como responsável pela morte de um policial em 2019.

Material apreendido na ação Divulgação/Polícia Civil

O confronto teve início quando policiais que realizavam patrulhamento ostensivo no local, com o reforço do Grupamento de Intervenções Táticas (GIT) foram atacados por homens armados.



Ainda segundo a Polícia Militar, na região conhecida como “Bicão”, próximo a “quadra do Bar do Adílio”, os agentes apreenderam uma pistola HS Croácia, um carregador, 5 munições intactas e 470 pinos de pó. Até o momento não há informações sobre feridos. As equipes permanecem no interior da comunidade.