Policia - Familiares de Edvaldo Viana, de 42 anos, foram no IML para a liberaçao do corpo e pedem por justiça. Alem dele, uma segunda pessoa tambem morreu baleada. Edvaldo Viana, de 42 anos, foi morto na noite desta terça-feira (18), na Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio. O mototaxista e um homem que estava na garupa da moto foram baleados debaixo de um viaduto que da acesso a comunidade. Moradores acusam a PM pelas duas mortes. Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por Luísa Bertola*

Publicado 20/05/2021 12:28 | Atualizado 20/05/2021 12:29

O enteado contou que soube da morte do padrasto por um homem que esteve na casa dele para contar sobre o ocorrido após reconhecer o capacete de Edvaldo. "Eu fui o primeiro a chegar no local, e todo mundo disse a mesma coisa: não teve abordagem policial nenhuma, os policiais não deram ordem pra eles pararem, os policiais não fizeram absolutamente nada, simplesmente alvejaram os dois. O meu padrasto foi morto em frente ao lava-jato, na frente de todo mundo".

LEIA MAIS: Pesquisa aponta que 293 pessoas morreram em ações policiais em 2021

Segundo as testemunhas, Edvaldo foi alvejado ao realizar uma bandalha na região. "Todo mundo faz. É, porque você não precisa voltar, subir a Linha Amarela, pra poder pegar o retorno, pra voltar pro Gardênia, que é onde ele mora. Então, ele foi fazer isso", contou Paulo.

Paulo relembrou que foi hostilizado pelos policiais militares que estavam no local. "Eu e meu primo procuramos saber com os policiais e eles disseram que estavam lá para poder conter a manifestação. Eu fui em cada viatura que estava baseada ali, próximo ao posto de gasolina, próximo ao um grupo, perguntando e todos eles fazendo a mesma coisa. Ninguém falava nada".

O rapaz contou que depois das tentativas frustradas de descobrir algo com os policiais, ele foi até o local que Edvaldo fez a bandalha. "Vi o sangue, tinha um par de chinelos, tinha vidro quebrado. Cheguei na viatura e perguntei aos policiais que estavam lá. Eles informaram que foram 'dois gansos' que tinham morrido".

'Arrastados como porcos'

Ainda de acordo com as testemunhas, Edvaldo foi alvejado e caiu da moto, mas sobreviveu em um primeiro momento. Após ser alvejado, vídeos mostram Edvaldo sendo arrastado pelo chão por policiais militares . O mototaxista chegou a ser levado ao Hospital Cardoso Fontes, em Jacarepaguá.

"Arrastaram o rapaz no meio da rua primeiro e jogaram ele em um carro, depois fizeram a coisa com meu padrasto. Todo mundo falou que meu padrasto também que foi arrastado. Inclusive, todo mundo falou que o meu padrasto ainda estava vivo. Meu padrasto estava vivo. Que ele caiu com a mão entrelaçadas na cabeça. Jogaram eles, levaram", contou Paulo.

"Os policiais arrastaram eles como porcos. Foi isso que eles fizeram", lamentou.

Paulo relembrou que quando estava no local, ligou para sua esposa, grávida de cinco meses para contar o que tinha acontecido com Edvaldo e pediu para avisar sua mãe, Maria o que tinha acontecido.

Quando as duas chegaram no local, elas passaram mal. A mulher de Paulo chegou a cair no chão e bater com a barriga e precisou de atendimento no Hospital Municipal Leila Diniz e mulher de Edvaldo desmaiou ao saber da notícia. Paulo contou que, nesta quinta-feira, a mulher segue com dores na barriga e sua mãe ainda está muito abalada.

No Hospital Cardoso Fontes, Miriam contou ao filho que os policiais desejaram "condolências" mesmo antes dela saber que o marido havia morrido. "Minha mãe falou que os policiais debocharam dela. Inclusive o policial que atirou e falou 'minhas condolências' e ela questionou. Ele seguiu desejando as condolências enquanto outro ria. Minha mãe ainda não sabia da morte".

Trabalhador

Edvaldo é natural de Maceió e veio para o Rio de janeiro para trabalhar. Na Cidade de Deus, conheceu Mirian. O casal não tem filhos, mas Edvaldo é pai de dois filhos que moram em Maceió. A família relata que Edvaldo sempre foi trabalhador. "Ele trabalhava com mototaxista, entregava a quentinha, rodava no aplicativo, tudo ele fazia de moto, tudo. No dia que ele foi assassinado, ele tinha acabado de conversar com a minha mãe, que só ia ia pegar um último passageiro para poder bater a meta ele. Ele sempre foi de trabalhar assim, não importava se fosse cinquenta reais por dia, se fosse cem, ele só falou que ia bater a meta do dia, que seria mais um passageiro só que ele iria levar".

Os policiais militares envolvidos na morte de Edvaldo prestaram depoimento à Polícia Civil e afirmaram que o mototaxista estava armado . A arma não foi apreendida porque, segundo a polícia, usuários de crack da região teriam roubado. Paulo retrucou essa informação e defendeu o padrasto. "Essa é a história que ninguém está entendendo até agora. Minha família está indignada tanto pelo fato deles assassinarem meu padrasto e agora querem colocar ele como bandido para poderem limpar a honra deles. Pelo que eles fizeram, pela covardia que eles fizeram, pelo assassinato que eles cometeram, como eles cometem dia a dia em todo tipo de canto", lamentou Paulo.

"O que os policiais fizeram, o assassinato que eles cometeram, não vai ficar assim. Ele não era bandido, traficante. Todos nós somos cidadãos de bem", finalizou Paulo.

A Polícia Militar informou que a Corregedoria da corporação e a Delegacia de Homicídios da Capital investigam o caso.

'Negro não pode ter nada novo'

O rapaz ainda relembrou um episódio que passou com o padrasto. Ele contou que estava trabalhando e a bicicleta quebrou na região da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. "Eu pedi pro meu padrasto me buscar. Sentei na garupa da moto e vim segurando a bicicleta enquanto ele pilotava a moto e fomos abordados de forma grotesca pela PM antes da subida do shopping Via Parque". Ele contou que os agentes já estavam com as armas apontados e ele precisou comprovar que a bicicleta era dele.

"Tive que mostrar minha carteirinha de entrega, tivemos que mostrar nossa identificação e o policial ainda justificou a abordagem porque eram 'dois em uma moto'. Para mostrar o comprovante de venda da bicicleta, tive que ligar para minha esposa para que ela tirasse uma foto e me mandasse. Eu não andava com o documento porque achei que nunca iria acontecer comigo", lamentou ele.



"Negro não pode ter nada novo que é roubado. Quando eles não entram [na comunidade] para matar bandido, eles chegam e matam inocente. Agora eles querem implantar, dizer que viram a arma para sujar a imagem do meu padrasto e limpar a deles, e mais uma vez não vai dar em nada. Mais um vez é o poder contra a população, e a população vai sair perdendo", finalizou Paulo.

*Estagiária sob supervisão de Cadu Bruno