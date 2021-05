Flordelis durante audiência em Niterói Estefan Radovicz /Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 20/05/2021 13:03 | Atualizado 20/05/2021 15:00

Rio - O advogado Anderson Rollemberg deixou o processo da deputada Flordelis (PSC) depois de quase dois anos atuando na defesa da parlamentar. Agora, a ex-deputada Janira Rocha assume a defesa da pastora. Flordelis assinou o documento que revoga a procuração de Rollemberg no dia 12 de maio. Segundo ele, a decisão foi estratégica. Ela é acusada de ser a mandante do assassinato do pastor Anderson do Carmo, morto a tiros em junho de 2019, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio.

"Continuo no processo atualmente pelo filho biológico Flávio, que é acusado de ser o executor do crime. Essa saída nesse momento foi tão somente estratégia de defesa da banca de advogados. Não há outro motivo", explicou.

Publicidade

Rollemberg já se envolveu em polêmicas durante sua atuação como advogado de Flordelis . Em novembro de 2020, ele chegou a discutir com a juíza do caso ao pedir que uma das testemunha reconhecesse a assinatura de um documento que não havia sido entregue ao juízo com antecedência. A magistrada criticou a defesa e um bate-boca tomou conta da sessão, realizada na 3ª Vara Criminal de Niterói.

No último depoimento que a deputada prestou ao Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, na quinta-feira (13) , Flordelis chorou e afirmou que foi agredida por Anderson do Carmo. Ela também alegou que o marido ficava com mais da metade do salário dela como parlamentar. Segundo a deputada, o dinheiro era usado para pagar dívidas do casal e para manter a igreja em que atuavam. Flordelis também negou qualquer envolvimento com a morte dele.

Publicidade

"Eu me tornei cantora renomada pelo meu talento, pela minha voz, mas foi através das articulações que ele fez. Se forem na gravadora, vão ouvir também que as reuniões, as principais reuniões, era ele quem ia", contou.