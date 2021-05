Policiais civis da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) apreenderam uma pistola Glock calibre .40 com brasão da Polícia de Miami, nos Estados Unidos Divulgação

Por O Dia

Publicado 20/05/2021 17:45

Rio - Um miliciano associado à quadrilha do Ecko foi preso, nesta quinta-feira (20), em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, por policiais da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme), em conjunto com agentes da Subsecretaria de Inteligência (SSINTE). Ele foi capturado com uma pistola Glock calibre .40 com brasão da Polícia de Miami, nos Estados Unidos.



Segundo os agentes, após ação integrada de inteligência, o criminoso foi localizado e confessou ter se aliado à quadrilha de narcomilicianos comandada por Wellington da Silva Braga, o "Ecko", miliciano que é considerado o mais procurado do país, da qual adquiriu a arma. Antes, o homem pertencia a outra organização criminosa na comunidade do Guandú, em Japeri, na Baixada Fluminense. Após desavenças, passou a atuar com o grupo do Ecko em Santa Cruz, na Zona Oeste.

Publicidade

No último dia 11, a Delegacia de Repressão as Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) prendeu o irmão de Ecko, Wallace da Silva Braga, conhecido como Batata , em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio.

Publicidade

Segundo a Polícia Civil, Wallace resistiu à prisão, tentou tomar o fuzil de um dos policiais e ameaçou os agentes em nome da milícia. Posteriormente, ele foi conduzido à delegacia e vai responder pelos crimes de coação no curso do processo, resistência e organização criminosa.