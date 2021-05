Por O Dia

Publicado 24/05/2021 10:35 | Atualizado 24/05/2021 10:40

Rio - A viúva de MC Kevin, Deolane Bezerra, desabafou sobre momentos antes da morte de seu marido, que morreu após cair do quinto andar do hotel Brisa Barra, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, na noite do domingo da semana passada. "São muitas dúvidas, sei que eu só queria saber a verdade. Que ele estava lá me traindo eu já sei", disse ela em entrevista ao 'Fantástico' exibido neste domingo.

Deolane e Kevin anunciaram o noivado em abril deste ano, em uma viagem que fizeram ao México. Na ocasião do acidente, a polícia descobriu que MC Kevin estava em um quarto com uma mulher a quem pagou para fazer sexo com ele e amigos por R$ 2 mil. As investigações apontam que ele caiu ao desconfiar que Deolane estivesse prestes a flagrá-lo no momento da traição.“Chegamos ao hotel, subimos, o Kevin já tinha tirado a roupa pra tomar banho e dormir. Me liga algum amigo dele ou manda mensagem. E fala que tem que renovar o hotel. Eu falei: tá bom. Pega o dinheiro, dou pra ele e ele desce pra pagar essa diária a mais”, narrou ela.Continuando, Deolane conta que Kevin teria descido para pagar as diárias que faltavam e ela decidiu subir para tomar banho e dormir. Sem ela por perto, o funkeiro foi até um quiosque com os amigos. Na praia, eles conheceram Bianca Domingues, que se apresentou como modelo e acompanhante de luxo. No local, o rapaz fez o uso de maconha e MD, uma droga sintética, junto com seus amigos.Segundo Deolane conta, Kevin começou a lhe mandar diversas mensagens enquanto estava no quiosque. Para não brigar com o marido, ela o bloqueou. Quando acordou, viu um vídeo e a localização que ele havia mandado. "O Kevin me mandou o local que ele estava, mandou vídeo falando que me amava, falando que se eu quisesse ir lá ou ligar de vídeo que ele iria me atender, só que eu estava dormindo, eu não estava acordada", contou.De acordo com as investigações, após passarem um tempo na praia, o grupo foi em direção à suíte 502 do hotel. Kevin, MC VK e Bianca foram os primeiros a entrarem no quarto e chegaram a um acordo de R$ 1.000 para cada em troca de sexo.A viúva contou que acordou por volta das 18h05 com sua amiga e o marido dela, Lucas, batendo na porta, perguntando por Kevin. Como ele não estava no quarto, Lucas resolveu ir procura-lo pelo hotel até receber a notícia de que o amigo tinha despencando da varanda do apartamento do quinto andar. “O Lucas desceu pra procurar ele, daqui a pouco o Lucas volta: o Kevin se jogou. O quê? Como assim? Não entendi. O Kevin se jogou, o Kevin se jogou. Eu quero descer, eles não deixam eu descer. Quando eu desço, eu não consigo ter acesso ao corpo do Kevin, eles não me deixam ir até o corpo", explicou Deolane.Depois do hospital, ela teria ido direto para a delegacia com sua irmã, que conversou com o delegado. Após entrar no carro com ela, para irem para casa, a advogada ficou sabendo que havia uma mulher no quarto onde Kevin estava."Eu quero continuar o amando, quero que respeitem a memória dele. Não gosto de julgamentos, nunca julguei, e acho que julgar uma pessoa que não tá aqui pra se defender não é válido", completou.