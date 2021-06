Operação prende traficantes de outros estados que buscaram refúgio no Rio - Estefan Radovicz/Agência O DIA



Publicado 18/06/2021 11:15 | Atualizado 18/06/2021 15:00

Rio - O delegado Marcus Amim, diretor da Delegacia de Combate às Drogas (Dcod), disse nesta sexta-feira que líderes de organizações criminosas de outros estados aproveitaram as restrições das operações policiais nas comunidades do Rio, no período de pandemia da Covid-19, para buscar refúgio no estado. A Polícia Civil do Rio, com o apoio da Polícia Militar e das polícias civis do Pará e Amazonas, realiza nesta manhã uma megaoperação para prender as principais lideranças dessas facções criminosas.

"Foi desencadeada a operação na manhã de hoje (sexta) para capturar lideres de facção que atuam no norte do pais, que aproveitaram as restrições em relação as operações policiais aqui em nossa cidade, para se esconder nas comunidades", disse o delegado em entrevista à Rádio Tupi.

A operação 'Coalização do Bem' emprega mais de 500 agentes. Os policiais estão espalhados em várias comunidades do Rio para cumprir 18 mandados de prisão e mais de 30 de busca e apreensão. Entre os alvos, está o traficante Mano Kaio, um dos chefes do tráfico do Comando Vermelho em Manaus, investigado por orquestrar uma série de ataques na cidade amazonense, na semana passada.

Até a ultima atualização, 14 pessoas tinham sido presas, sete no Rio e outras sete em Manaus e São Paulo. Entre os presos, segundo Marcus Amim, em entrevista à Rádio Tupi, está o traficante Marcelão, chefe do tráfico no Pará. O criminoso foi localizado em uma casa dentro da Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha.

