Polícia Civil encontra cemitério clandestino em Guaxindiba, São Gonçalo - Reprodução de vídeo

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 13:48 | Atualizado 21/06/2021 13:49



Rio - A Polícia Civil encontrou, na manhã desta segunda-feira, um cemitério clandestino usado por criminosos durante uma operação em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Os agentes utilizaram retroescavadeiras para encontrar possíveis restos mortais. No 'cemitério', localizado no bairro de Guaxindiba, foram encontrados ossadas, gasolina, usada para colocar fogo nos cadáveres, e documentos. A segunda fase da operação, nomeada de 'Operação Estrada Segura', foi comandada por policiais civis da 74ª DP (Alcântara) e agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF)

Fábio Sodré da Silva, conhecido como 'Cachorrão', é um dos alvos da operação. Ele é apontado como o líder da comunidade de Guaxindiba, em São Gonçalo Divulgação

Entre os mandados cumpridos na ação, há dois contra Fábio Sodré da Silva, o 'Cachorrão', líder do tráfico da comunidade. De acordo com as investigações, Fábio Sodré tem loteado terrenos e expulsado moradores que não aceitam pagar a quantia imposta pela área, que pode variar de R$ 3 mil a R$ 5 mil. A operação está em andamento.



Além dos mandados, outras duas pessoas suspeitas foram conduzidas para a delegacia até o momento, onde prestarão esclarecimentos. Um carro e uma moto roubadas também foram apreendidas pelos agentes. Fábio Sodré não foi encontrado durante a ação.

A 'Operação Estrada Segura' tem como objetivo combater crimes na BR-101, na altura de São Gonçalo. Os agentes cumprem mandados de prisão contra suspeitos de roubos de cargas e outros bandidos envolvidos em assaltos com privação de liberdade, roubos de veículos, crimes de extorsão, tráfico e associação ao tráfico de drogas. A operação também acontece com o objetivo de retirar veículos irregulares que são usados nos deslocamentos dos bandidos, reprimir a ação de mototaxistas associados ao tráfico de drogas e remover barricadas que possam impedir o direito de ir e vir dos moradores da região.

Em agosto do ano passado, a Polícia Civil localizou outro cemitério clandestino no bairro de Itaoca, no Complexo do Salgueiro, também em São Gonçalo . Na ocasião, um informante ajudou nas buscas e a suspeita era de que o cemitério encontrado tivesse cerca de 40 covas abertas pelo crime organizado, com capacidade de até quatro corpos em cada uma delas. Os agentes também utilizaram retroescavadeiras para encontrar possíveis restos mortais, mas nada foi localizado.