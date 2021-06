Nathalia Guzzardi Marques - Redes Sociais

Publicado 24/06/2021 08:03 | Atualizado 24/06/2021 11:14

Rio - O corpo de Nathalia Guzzardi Marques, de 30 anos, será enterrado nesta quinta-feira, no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste do Rio, às 14h. O corpo de Matheus Correia Viana será cremado no Cemitério Memorial do Carmo, no Caju, na Zona Norte do Rio também às 14h. A cremação será às 17h. A psicóloga e o empresário foram encontrados mortos com sinais de asfixia no banheiro do apartamento , na Rua Bartolomeu Mitre, no Leblon, Zona Sul do Rio.

Nathalia esteve com a mãe na segunda-feira. Após o encontro, não foi mais vista. Parentes e amigos desconfiaram do sumiço porque a jovem não tinha desmarcado as consultas com seus pacientes. A moça era sócia em uma clínica na Freguesia, na Zona Oeste do Rio. Ela deixa um filho de 8 anos.

A principal linha de investigação da 14ª DP (Leblon), que está à frente do caso, aponta que a causa da morte teria sido problemas no aquecedor a gás da água do apartamento onde estavam.

