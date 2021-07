Presídio Romeiro Neto, em Magé, na Baixada Fluminense - Google Maps

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 13:06 | Atualizado 06/07/2021 14:31

Rio - A Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap) exonerou diretores e subdiretores dos presídios Romeiro Neto, em Magé, e Nelson Hungria, no Complexo de Gericinó, em Bangu. As mudanças, que foram publicadas no boletim interno da secretaria, aconteceram após a morte de um preso durante rebelião na última sexta-feira