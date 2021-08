Secretario Municipal de Saúde Daniel Soranz - Marcos Porto/Agencia O Dia

Rio - O secretário municipal de Saúde Daniel Soranz informou, nesta quarta-feira, que a campanha de vacinação do Rio pode ser retomada até sábado, caso o governo federal envie uma nova remessa com os imunizantes. Cerca de 37.962 doses de vacinas contra a covid-19 chegaram à Central de Distribuição do Município, em Jacarepaguá, às 10h17 desta quarta, e foram distribuídos para as unidades de saúde da cidade. No entanto, a quantidade não foi suficiente para seguir com a campanha de vacinação para a população de 24 anos.

Segundo Soranz, o Ministério da Saúde se comprometeu a enviar novos lotes da vacina ainda hoje, mas a pasta não especificou a quantidade a ser enviada. "Seguimos aguardando a entrega dos imunizantes que estão em estoque. Assim a gente consegue retomar a campanha normalmente até o final da semana. Se o Ministério realizar as entregas que estão no estoque, a gente retoma tranquilamente até sábado, só que isso não foi feito ainda, foi enviado só uma parte. Hoje tem 11.2 milhões de doses no estoque e a gente está esperando dar a entrada delas no Rio", disse.

