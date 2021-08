Casal está desaparecido desde domingo (22) após sair de barco para ver o pôr do sol em Angra dos Reis - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 29/08/2021 10:54 | Atualizado 29/08/2021 12:55

Rio - As buscas pelo casal desaparecido no último domingo em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio , recomeçaram neste domingo (29). Segundo o Corpo de Bombeiros, o sexto dia de buscas teve início por volta das 8h20 com equipes dos quartéis de Angra dos Reis, Ilha Grande e Sepetiba. Agentes estão realizando as buscas com embarcações em todo o perímetro da Ilha Grande. O delegado da 166ª DP (Angra dos Reis), Vilson de Almeida Silva, disse que a Polícia Civil está investigando e fazendo diligências em terra neste domingo. No sábado (28), o quinto dia de buscas acabou por volta das 18 horas sem pistas do casal