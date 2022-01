Construção teve placa de identificação retirada - WhatsApp do Dia

Publicado 03/01/2022 13:17 | Atualizado 03/01/2022 13:27

Rio - A estátua em homenagem ao militar João Cândido, o Almirante Negro, na Praça XV, foi alvo de vandalismo e teve a placa de identificação retirada. Inaugurado em 2008, o monumento fica localizada em uma área de grande movimento no Centro do Rio, bem perto do terminal das Barcas e ao lado da estação do VLT.

Em nota, a Secretaria Municipal de Conservação, responsável pelos monumentos da cidade, afirmou que realiza um orçamento para a substituição da peça. Ainda segundo a Secretaria, a obra está incluída na programação regular de limpeza feita pela Gerência de Monumentos e Chafarizes, mas sofre com a ação de vândalos, assim como ocorre com outras estátuas do Rio.

De autoria do artista plástico Walter Brito, a obra de bronze, que tem dois metros de altura, retrata o líder da Revolta da Chibata (1910) segurando um leme em uma das mãos.



A Revolta da Chibata aconteceu em novembro de 1910, quando marinheiros negros se rebelaram contra os castigos a que eram submetidos a bordo de embarcações brasileiras. Na época, o grupo ocupou por cinco dias vários navios na Baía de Guanabara, e João Cândido, que ficou conhecido como o Almirante Negro, liderou a ação.

O marinheiro também ficou eternizado na canção "Mestre-sala dos Mares", de Aldir Blanc e João Bosco, que foi gravada por Elis Regina.



